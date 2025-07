À Mohammed Moulessehoul et à tous ceux qui refusent que je sois moi-même. Par Raveh Urahmun

Vous vous acharnez contre la Kabylité parce qu’elle vous dérange, et vous renvoie l’image déformée de votre être qui ne trouve place ni grâce en terre nord-africaine. La Kabylie est le miroir d’une mémoire millénaire qui vous confronte à l’image déformée de ce que vous êtes devenus vous et vos semblables, de ce côté obscur façonné par une idéologie de l’ailleurs, d’une Algérie devenue étrangère à elle-même. Elle vous confronte à votre propre aliénation, celle d’un être détaché de toute authenticité.

Ce rejet de la mémoire kabyle peut être saisie comme l’une sinon la clé de compréhension du naufrage de ce pays, générant une identification de soi détachée de la personnalité globale et donc une absence de repères essentiels et une rupture dans la transmission de la mémoire collective dans ses formes, dans son éthique en tant que processus qui puisse constituer un lien entre passé, présent et avenir et permettre une cohérence et un développement de la pensée créatrice. C’est là, la dramaturgie d’une pensée que la vôtre, qui draine dans son sillage cette idée d’unicisme idéologique qui fait du Kabyle un ennemi. On chante les droits de l’Homme, on fredonne la liberté, mais… ailleurs, à Kaboul par exemple.

Quand vous entendez le mot Kabylie, vous réagissez comme Goebbels devant le mot culture. Vous dégainez votre haine, mus par une frustration qui vous consume. Aujourd’hui, vous vous dévoilez fièrement dans votre racisme anti kabyle que vous ne cachez même plus. Vous m’interdisez de dire que je suis Kabyle, moi qui suis l’héritier d’une civilisation millénaire, fils des montagnes sacrées du Djurdjura – ce Mons Ferratus inébranlable. Fort du soutien d’un pouvoir tyrannique que vous servez, vous vous permettez des postures hargneuses, mais jamais une pensée critique. Vous êtes incapable d’analyse, de débat, de nuance. Vous êtes flou, inconsistant, et vos interventions frisent souvent la niaiserie. Comme le dit si bien cette citation : « Lorsque la médiocrité devient la norme, l’intelligence s’exile, car elle n’est plus la panacée. »

Vous avez cru pouvoir vous octroyer la Kabylie et ses enfants comme le ferait un seigneur conquérant d’autrefois, en surfant sur la souffrance de son peuple comme, du reste, de l’ensemble des peuples composant l’Algérie, après avoir tenté de vous ériger en dépositaire du monde kabyle (voir encadré ci-dessous), vous avez reçu la cinglante réplique du peuple kabyle à votre médiocrité. Depuis, votre haine s’intensifie. Vous traitez le Kabyle de chien. Vous criminalisez l’opinion ou le courant de pensée différents, vous criminalisez celui qui est différent de vous et qui a le respect de lui-même, vous cautionnez le droit à l’enfermement de la libre pensée et même l’appel au meurtre. Tel est le cheminement de votre pensée qui puise dans la production et la diffusion d’idées destinées à légitimer la domination, un mode de pensée qui est lui-même un produit de la domination et de la soumission.