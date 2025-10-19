Communiqué de l’Imni sur l’adoption du MAK à l’unanimité de la Déclaration d’Indépendance de la Kabylie

Un moment historique pour la Kabylie !

Aujourd’hui, 19 octobre 2025, nous vivons un moment que beaucoup n’osaient plus espérer.

Le Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK) vient de confier au Gouvernement kabyle en exil (Anavad) le mandat tant attendu pour proclamer l’indépendance de la Kabylie le 14 décembre 2025. Après plus de vingt ans de lutte, de résistance et d’espoir, nous voilà enfin au seuil de notre destin.

Ce mandat, ce n’est pas qu’un document officiel. C’est bien plus que cela. C’est la voix de tout un peuple qui refuse de se taire, qui se tient debout malgré les épreuves, la répression et les tentatives d’étouffer sa parole et d’éteindre jusqu’à son existence.

Aujourd’hui, la Kabylie dit au monde entier : nous ne renoncerons pas. Nous avançons, ensemble, avec détermination, vers notre liberté.

Derrière cette avancée, il y a vous. Il y a nous. Chaque militant qui n’a jamais baissé les bras, chaque famille qui a tenu bon, chaque Kabyle d’ici ou d’ailleurs qui a gardé vivante cette flamme.

Nous pensons à tous ceux qui ont payé cher leur engagement, qui ont sacrifié leur tranquillité, parfois leur liberté, pour que ce jour arrive.

L’histoire s’écrit maintenant. Et c’est nous qui la faisons.

La Kabylie se lève, fière et libre.

Vive la Kabylie libre !

Vive l’Imni !

Vive l’Anavad !

Vive le MAK !

SIWEL 192245 OCT 25