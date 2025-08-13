La Kabylie libre à l’honneur de la 43ème université d’été du Centre Charlier et de Chrétienté Solidarité

VIERZON (SIWEL) – Le 8 août 2025, en Sologne, le Président du Gouvernement kabyle en exil (Anavad) et du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK), Ferhat Mehenni, a été l’invité d’honneur de la 43ᵉ Université d’Été organisée par le Centre Charlier et Chrétienté-Solidarité, en partenariat avec l’Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne (AGRIF).

Le président a prononcé une conférence de fond consacrée à la question kabyle, suivie d’un débat particulièrement riche qui a permis d’éclairer les enjeux de la lutte pour la souveraineté de la Kabylie face au régime algérien.

Il était accompagné d’une délégation étoffée composée de Sab At Maksen, conseiller politique, Azwaw At Quasi, président de la Ligue kabyle des droits de l’Homme (LKDH), Mourad Amellal, directeur de cabinet, Cherif Rakene, membre de la Direction du MAK, Augustin Slimi, président du Comité de soutien aux détenus politiques, Ferhat Nait El-Djoudi, membre du bureau exécutif de la coordination MAK Paris Île de France et Augustin At Talev, membre de la coordination sus-citée.

Cette rencontre a illustré la vision d’une Kabylie libre et tolérante fidèle à son sermon millénaire « Jmaa Liman » [Au nom de toutes les croyances], fondée sur une laïcité et un respect inconditionnel de toutes les croyances, principes fondateurs inscrits dans la Constitution kabyle et indissociables du projet d’un État kabyle démocratique et souverain.

Le président de Chrétienté-Solidarité, Yann Baly, et l’ancien eurodéputé, Bernard Antony, ont témoigné d’un vif intérêt et d’une profonde sympathie pour la cause kabyle, exprimant leur soutien au peuple kabyle y compris dans la diaspora qui subit des intimidations et des persécutions politiques des services du régime dictatorial algérien sur le sol français. Le MAK et l’Anavad expriment leur profonde reconnaissance pour cette marque de fraternité et de considération, qui contribue à renforcer la voix de la Kabylie sur la scène internationale.

Après une séance dédicace des ouvrages du président Ferhat Mehenni, l’événement, marqué par un accueil chaleureux et convivial, a également offert un moment artistique où Ferhat Mehenni, figure majeure de la chanson engagée kabyle, a interprété quelques titres, accompagné à la guitare par Agur Sarahwi, offrant ainsi au public une immersion musicale dans l’âme kabyle.

À travers cette invitation, le Centre Charlier et Chrétienté-Solidarité ont démontré, et c’est tout à leur honneur, que la solidarité entre peuples est une valeur chrétienne qui s’enracine dans la défense des libertés et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.