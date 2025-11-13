Libération de Boualem Sansal : Le Congrès Mondial Amazigh s’inquiète du sort des prisonniers Kabyles
ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
Agraw Amadlan Amazigh
Congrès Mondial Amazigh / Amazigh World Congres
Algérie : Boualem Sansal libéré, et les prisonniers amazighs ?
Condamné à cinq ans de prison pour délit d’opinion, l’écrivain Boualem Sansal a été libéré le 12 novembre 2025, après une année d’incarcération. Officiellement, sa libération a été ordonnée par M. Tebboune, chef de l’État algérien, pour « motif humanitaire ». Elle n’a donc pas été justifiée par le respect des droits humains.
En réalité, face à l’isolement croissant de l’Algérie sur la scène internationale, M. Tebboune a jugé opportun de céder aux pressions « amicales » de certains gouvernements, notamment celui de l’Allemagne. Cette décision vise essentiellement à susciter des sympathies à l’étranger.
Le Congrès Mondial Amazigh (CMA) se réjouit néanmoins de cette remise en liberté, quelles qu’en soient les conditions.
Le CMA rappelle que des centaines de prisonniers politiques amazighs, très majoritairement kabyles, restent incarcérés en Algérie. Certains sont même condamnés à mort pour avoir pacifiquement dénoncé la spoliation de leurs droits, ou revendiqué leur langue, leur culture et l’autogouvernance de leurs territoires.
Le Congrès Mondial Amazigh :
-
Dénonce la poursuite des arrestations arbitraires et la criminalisation du droit des Amazighs à l’autodétermination ;
-
Exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques et d’opinion, en particulier des Kabyles et des At-Mzab ;
-
Appelle la diaspora kabyle et amazighe à se mobiliser massivement et courageusement, en toutes circonstances, pour obtenir la libération de ces détenus. La peur doit changer de camp ;
-
Invite les États démocratiques à exercer une pression ferme sur les autorités algériennes — économique, diplomatique et judiciaire — afin de mettre fin à leur politique ethnocidaire ;
-
Demande à l’Union africaine et à l’ONU de suspendre immédiatement l’adhésion de l’Algérie jusqu’à ce que le régime cesse ses politiques violentes et répressives envers les Amazighs et respecte ses engagements internationaux en matière de droits humains.
Depuis plus d’un demi-siècle, l’Algérie est gouvernée par un pouvoir militaire autoritaire qui constitue une menace grave pour les Amazighs et un facteur permanent d’instabilité, nationale comme régionale.
Il est nécessaire et urgent que la communauté internationale demande des comptes au gouvernement algérien.
Paris, 1.11.2975 – 12.11.2025
Le Bureau du CMA
English Version
Algeria: Boualem Sansal released, but what about the Amazigh prisoners?
Writer Boualem Sansal, sentenced to five years in prison for expressing his opinion, was released on November 12, 2025, after serving one year. Officially, he was freed on “humanitarian grounds” by order of President Tebboune. His release was therefore not motivated by respect for human rights.
In reality, faced with growing international isolation, President Tebboune deemed it necessary to yield to “friendly pressure” from certain governments, such as Germany. The aim is to generate international sympathy.
The Amazigh World Congress (CMA) nonetheless welcomes Sansal’s release, regardless of the conditions under which it was granted.
The CMA reiterates that hundreds of Amazigh political prisoners, most of them Kabyle — including some sentenced to death — remain behind bars for peacefully denouncing the violation of their rights, or for claiming their linguistic, cultural and territorial rights.
The Amazigh World Congress:
-
Condemns ongoing arbitrary arrests and the criminalization of the Amazigh people’s right to self-determination;
-
Demands the immediate and unconditional release of all political prisoners and prisoners of conscience, particularly Kabyles and people from the Mzab region;
-
Urges the Kabyle and Amazigh diaspora to mobilize massively and courageously to secure their release. Fear must change sides;
-
Calls on democratic states to exert firm economic, diplomatic and judicial pressure on the Algerian authorities to end their ethnocidal policies;
-
Requests that the African Union and the UN immediately suspend Algeria’s membership until the regime ceases its violent and repressive policies against the Amazigh people and complies with its international obligations.
For more than half a century, Algeria has been ruled by an authoritarian military regime that poses a serious threat to the Amazigh people and remains a source of lasting instability both domestically and regionally.
The international community must urgently hold the Algerian government accountable.
Paris, 1.11.2975 – 12.11.2025
The Board of the CMA
Versión española
Argelia: liberan a Boualem Sansal, ¿pero qué pasa con los presos amazighs?
El escritor Boualem Sansal, condenado a cinco años de prisión por expresar sus opiniones, fue liberado el 12 de noviembre de 2025 tras cumplir un año de condena. Oficialmente, su liberación fue ordenada por el presidente Tebboune por «razones humanitarias», no por respeto a los derechos humanos.
En realidad, ante el creciente aislamiento internacional de Argelia, el presidente consideró oportuno ceder a la presión «amistosa» de ciertos gobiernos, como el de Alemania, con el objetivo de mejorar la imagen del país a nivel internacional.
El Congreso Mundial Amazigh (CMA) celebra esta liberación, independientemente de las condiciones en que se haya producido.
La CMA recuerda que cientos de presos políticos amazigh, en su mayoría kabiles —algunos incluso condenados a muerte— siguen encarcelados por denunciar pacíficamente la violación de sus derechos o reivindicar su lengua, cultura y autogobierno territorial.
El Congreso Mundial Amazigh:
-
Condena las detenciones arbitrarias y la criminalización del derecho del pueblo amazigh a la autodeterminación;
-
Exige la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y de conciencia, especialmente kabiles y mozabíes;
-
Insta a la diáspora kabilia y amazigh a movilizarse masivamente y con valentía para lograr su liberación. El miedo debe cambiar de bando;
-
Exhorta a los Estados democráticos a ejercer presión económica, diplomática y judicial sobre las autoridades argelinas para poner fin a sus políticas etnocidas;
-
Solicita a la Unión Africana y a las Naciones Unidas que suspendan inmediatamente la membresía de Argelia hasta que el régimen cese sus políticas represivas y cumpla con sus obligaciones internacionales.
Argelia, gobernada desde hace más de medio siglo por un régimen militar autoritario, representa una grave amenaza para el pueblo amazigh y una fuente permanente de inestabilidad tanto nacional como regional.
La comunidad internacional debe exigir responsabilidades al gobierno argelino con urgencia.
París, 1.11.2975 – 12.11.2025
El Buró del CMA