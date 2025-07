Message du président Ferhat Mehenni aux militants et sympathisants du MAK

Yessetma, aytma, Azul

Ces derniers jours, nous assistons à une recrudescence d’invectives et d’accusations, souvent graves, mais toujours mensongères, provenant d’une armée levée par le régime colonial algérien contre le MAK.

Cette armée est composée d’individus qui ont parfois cheminé à l’intérieur de nos rangs ou à nos côtés.

Nous comprenons que le chantage exercé sur eux et leurs familles par les services algériens, qui sont en totale panique face aux succès diplomatiques successifs de l’Anavad, les poussent à de tels excès, parfois extrêmes.

Naturellement, nous éprouvons de la déception, mais surtout de la pitié pour eux. N’est pas résistant qui veut. Nous ne voudrions même pas qu’il nous appartienne de les juger. L’histoire s’en chargera.

Il faut que tout le monde sache que leurs attaques ne nous atteignent nullement.

Nous avons la conscience tranquille contrairement à ceux qui les actionnent et les dressent contre nous et qui animent un régime algérien crapuleux et un État terroriste et voyou.

C’est pourquoi j’appelle tous les militants, tous les sympathisants et tous les Kabyles qui sont indignés par ces agressions aussi injustes que pathétiques, à ne pas répondre. Ce ne sont là que provocations de désespérés.

Concentrons-nous plutôt à asseoir les fondements d’une future société kabyle, où l’esprit de dialogue, de raison et de fraternité règne.

Plusieurs chantiers qui font avancer notre cause sont déjà en cours.

La Déclaration Unilatérale d’indépendance de la Kabylie est l’échéance la plus importante qui nous attend, à court terme.

Ne perdons pas notre temps à autre chose.

La caravane de la liberté avance imperturbablement vers sa destination kabyle.

Le train de l’indépendance a démarré en 2001 avec une poignée de militants. A chaque station, nous avons vu quelques passagers en descendre mais surtout des milliers y monter. C’est bondé qu’il arrivera à destination.

Ma d nukkni, aqlaɣ nnig isigna. Win yenwan aɣ d issusef ɣar wudem is kan ara uɣalent.

Jjiɣ kun di talwit.

Tilelli i imehvas

Tilelli i tmurt Taqvaylit

Vive la Kabylie libre et indépendante.

Exil, le 28/07/2025

Ferhat Mehenni