SOS d’une druze qui en appelle à la conscience et à l’aide internationale

À l’attention des responsables du Comité international de la Croix-Rouge.

Mes salutations respectueuses,

Je suis Wafaa Shaer, citoyenne originaire du village de Massada, dans le Golan. Je vous écris aujourd’hui, le cœur chargé de tristesse et de douleur, pour vous adresser un appel humanitaire urgent, au nom de la conscience humaine, au nom de l’humanité que vous représentez.

Notre communauté druze, à travers toute la Syrie, et en particulier dans le gouvernorat de Soueida, est aujourd’hui la cible des formes les plus atroces de massacres, d’extermination systématique et de nettoyage ethnique. Ce sont des gens pacifiques, qui n’ont jamais agressé personne, qui vivent sur leur terre avec dignité et en paix. Et pourtant, ils sont massacrés en plein jour, dans un silence international glaçant.

Soueida est devenue une zone sinistrée dans tous les sens du terme. La situation humanitaire y est catastrophique, et elle empire chaque jour. La population souffre d’un manque aigu d’eau, de nourriture et de médicaments, en raison d’un siège étouffant imposé par des tribus armées. Les autorités de facto ont détruit les lignes électriques et ont renoncé à leur responsabilité de sécuriser l’unique route vitale qui relie la province au reste du pays.

L’urgence, aujourd’hui, est d’envoyer des équipes de secours capables d’évacuer les cadavres qui jonchent les rues, les maisons, et même les hôpitaux. Ces corps en décomposition menacent de provoquer une catastrophe sanitaire et environnementale de grande ampleur, qui pourrait emporter les derniers civils encore en vie.

Nous vous supplions, au nom de l’humanité et de votre responsabilité morale, d’intervenir immédiatement pour sauver ce qui peut l’être, pour assurer les besoins vitaux de la population, et pour enrayer cette tragédie qui menace d’aboutir à une extermination collective.

Nous sollicitons votre aide d’urgence à tous les niveaux : médical, alimentaire, logistique et humanitaire.

Ne nous laissez pas seuls dans cette obscurité.

Avec tout mon respect et ma considération,

Wafaa Shaer,

Village de Massada – Golan.

([email protected])

SIWEL 221212 JUIL 25

KAB68606 1 G 357 20250722 12:24 UTC+1 FRA/SIWEL-RC1719