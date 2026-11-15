Ferhat Mehenni appelle la France à soutenir l’autodétermination de la Kabylie : « Le seul véritable levier » face à l’Algérie

PARIS (SIWEL) — À l’occasion d’une séance de vente-dédicace de son dernier ouvrage, France-Afrique, quel avenir ?, organisée samedi 14 novembre 2026 à la Librairie française, dans le 15ᵉ arrondissement de Paris, le président Ferhat Mehenni a livré une analyse sans concession du déclin de l’influence française en Afrique et des relations franco-algériennes. Devant ses lecteurs, il a appelé Paris à rompre avec son « aveuglement » à l’égard de la Kabylie et à soutenir son droit à l’autodétermination, présenté comme le seul levier véritable susceptible de faire basculer le rapport de force avec Alger.

Lors de cette rencontre organisée de 15 h à 18 h, au 202, rue Lecourbe, Ferhat Mehenni a présenté les grandes lignes de son ouvrage, préfacé par Ivan Rioufol et publié aux Éditions Godefroy de Bouillon.

Après avoir remercié la Librairie française et salué le courage de son responsable, qui l’a accueilli sans nécessairement partager ses convictions politiques, le président kabyle a dressé un constat sévère de la politique étrangère française.

« On dirait qu’il n’y a pas de pilote dans l’avion et que la France vogue à vau-l’eau », a-t-il déclaré, estimant que Paris ne défend plus suffisamment ses propres intérêts sur la scène internationale.

« La Kabylie, que la France le veuille ou non, est sa seule chance »

Pour Ferhat Mehenni, la Kabylie représente une possibilité de renouer des relations fructueuses avec la rive sud de la Méditerranée. Il a notamment souligné les valeurs communes qu’il lui attribue avec la France : la francophonie, la démocratie, la liberté, le pluralisme et le respect des droits humains.

« Continuer de tourner le dos à la Kabylie, c’est vraiment travailler à contresens des intérêts mêmes de la France », a-t-il averti.

Revenant sur l’histoire coloniale, il a également mis en cause la responsabilité française dans le rattachement de la Kabylie à l’Algérie, estimant que la persistance de cette politique, plus de six décennies après l’indépendance algérienne, relève de « l’excès » et de « l’aveuglement ».

L’Algérie désignée comme une menace pour la France et l’Europe

Le président kabyle a particulièrement mis en cause le régime algérien, accusant Alger d’être devenu un adversaire des intérêts français, tant sur le territoire français que dans les anciennes zones d’influence de Paris en Afrique.

Selon lui, l’Algérie a notamment contribué à l’éviction de la France du Sahel. Une évolution qu’il inscrit dans le déclin plus général de la politique africaine française, déjà abordé dans son précédent ouvrage, La France va-t-elle perdre l’Afrique ?, paru en 2013.

Évoquant l’affaire Boualem Sansal et les mesures de rétorsion envisagées contre Alger, Ferhat Mehenni a jugé ces réponses largement insuffisantes, les qualifiant de simples « mesurettes ».

Il a alors formulé le principal message politique de son intervention : le soutien français au droit du peuple kabyle à l’autodétermination constituerait, selon lui, le seul véritable moyen de modifier durablement le rapport de force avec Alger.

« La France a fait cadeau de la Kabylie à l’Algérie »

Ferhat Mehenni a également demandé à la France d’ouvrir ses archives historiques et de reconnaître, selon ses termes, que la Kabylie constituait une nation et un État avant 1857.

« La France a fait cadeau de la Kabylie à l’Algérie », a-t-il affirmé, avant d’appeler Paris à revenir sur cette décision historique et à reconnaître le droit de la Kabylie à retrouver sa souveraineté.

Précisant que les Kabyles n’attendent pas de la France qu’elle les libère, mais qu’elle prenne conscience de ses propres intérêts, il a présenté la Kabylie comme un partenaire potentiel dans la construction d’un monde « de paix », « plus tolérant » et « plus démocrate ».

En conclusion, Ferhat Mehenni a exprimé le souhait que les autorités françaises, et particulièrement les candidats à la prochaine élection présidentielle, prennent connaissance de son ouvrage et des propositions qu’il contient, afin qu’elles puissent contribuer, selon ses mots, « à la grandeur de la France et à son avenir de prospérité ».

wbw

SIWEL 152030 NOV 26

Pour de plus amples informations sur l’ouvrage : France-Afrique, quel avenir ?

Intervention intégrale de Ferhat Mehenni

Allocution prononcée le samedi 14 novembre 2026 à la Librairie française, à Paris, en ouverture de la séance de dédicace de son ouvrage « France-Afrique, quel avenir ? ».

Retranscription établie à partir du sous-titrage de l’enregistrement vidéo. Formulation orale et contenu politique conservés.

Ferhat Mehenni :

Chers amis, azul !

Merci d’être si nombreux pour cette séance de dédicace.

Avant de l’entamer, nous remercions infiniment la Librairie française de nous accueillir chez elle et de nous offrir cet espace de savoir et de sagesse qu’est ce lieu particulier.

Son gérant, son patron, est un homme charmant, qui a des convictions fortes et surtout beaucoup de courage pour accueillir le président du gouvernement kabyle en exil pour dédicacer son livre.

Il n’épouse pas pour autant nos idées. Nous ne lui faisons endosser aucun combat qui ne soit le sien.

Nous sommes là, il nous permet d’échanger et de donner un peu notre point de vue sur ce qui se passe en matière de politique, de géopolitique en général.

Et la France, justement, est un pays qui recule de plus en plus sur la scène internationale et qui ne prend pas suffisamment en considération ses propres intérêts.

On dirait qu’il n’y a pas de pilote dans l’avion et que la France vogue à vau-l’eau.

Nous sommes, nous, victimes de la colonisation. En tant que peuple, en tant que nation kabyle, nous avons été maladroitement annexés à l’Algérie, et cette annexion a causé la faillite de la colonisation française en Algérie.

Que la France nous en tienne rigueur pour cela, les premiers temps, est compréhensible. Qu’elle continue de le faire soixante ans plus tard, soixante-cinq ans plus tard, cela relève un peu de l’excès et de l’aveuglement.

La Kabylie, que la France le veuille ou non, est sa seule chance de développer des relations fructueuses avec la rive sud de la Méditerranée.

Et parce que la Kabylie a les mêmes valeurs que la France, la Kabylie a adopté la francophonie et, en même temps, elle partage les valeurs de démocratie, de liberté, de pluralisme et de respect des droits humains.

Continuer de tourner le dos à la Kabylie, c’est vraiment travailler à contresens des intérêts mêmes de la France.

La France porte une part de responsabilité dans ce qui nous arrive.

Nous ne demandons pas l’impossible.

L’Algérie, qu’elle soutient, qu’elle a enfantée, qu’elle a, disons, renforcée sur un certain nombre de domaines, s’est avérée le pire ennemi de la France.

Elle devient même une menace aussi bien sur le territoire français que dans les zones d’influence de la France.

Et nous avons vu que l’Algérie a participé à l’éjection de la France du Sahel, notamment, et de ce qu’on appelle la Françafrique.

C’est justement dans ce cadre-là que j’ai fait ce livre, bien entendu précédé par La France va-t-elle perdre l’Afrique ?, en 2013.

Ceci est devenu une prophétie puisque ça s’est réalisé, et maintenant la France ne sait plus où donner de la tête.

Je pense qu’il y a une raison essentielle au déclin de la France et à son éjection de là-bas : c’est qu’elle n’a pas été vigilante.

Le monde évoluait et elle n’a pas changé la nature de sa relation avec l’Afrique. Elle croyait que la relation était immuable.

Or, une révolution est passée par là : la chute du mur de Berlin, en 1989. Et la France n’a pas ajusté sa politique à l’évolution du monde.

Autre chose : la France a oublié que c’est elle qui a fait, avec l’Angleterre, avec le Royaume-Uni, qui a fait l’Afrique, les États africains.

C’est-à-dire que ces deux pays ont fait le monde. Le monde d’aujourd’hui est façonné par ces deux pays particulièrement.

Et la France a oublié qu’un empire s’entretient et, dès que l’empire s’arrête de s’étendre, il commence à péricliter.

Et c’est pour ça que, par exemple, les Américains ont compris que leur empire doit toujours s’agrandir pour ne pas justement chuter.

Et c’est ainsi que Donald Trump — mais c’est l’Amérique, ce n’est pas Donald Trump seulement — revendique le Groenland, le Canada et Gaza, et je ne sais quoi encore. Peut-être demain des contrées en Afrique, il va les revendiquer.

Parce qu’un empire a toujours besoin de s’étendre, sinon d’autres empires le feront à sa place.

Et la France doit justement reprendre conscience qu’elle a fait le monde et qu’elle doit continuer à faire le monde.

Et donc, comment on fait le monde ? C’est en faisant bouger les frontières.

Les frontières n’ont jamais arrêté de bouger depuis la nuit des temps. Et ce n’est pas aujourd’hui que cela va s’arrêter.

Autant que la France se remette à avoir de l’ambition et fasse en sorte qu’elle continue de faire le monde, ou de reprendre l’œuvre de faire le monde.

Et c’est ainsi que la Kabylie pourra trouver à ses côtés, et la France trouvera à ses côtés la Kabylie pour reprendre le chemin de la construction d’un monde de paix, plus large, plus tolérant et plus démocrate.

Donc, nous n’attendons pas que la France nous libère.

Nous attendons de la France qu’elle prenne conscience de la menace que constitue l’Algérie pour elle-même et pour l’Europe, et de faire en sorte qu’elle s’appuie sur des éléments concrets comme la Kabylie, qui veut se libérer du joug algérien, pour justement reprendre le dessus.

Quand il y a eu l’affaire Boualem Sansal, nous l’avons dit à maintes reprises, toutes les mesures préconisées par la gauche comme par la droite concernant des mesures de rétorsion contre l’Algérie par rapport à l’arrestation de Boualem Sansal, notamment l’arrêt des visas pour ses diplomates, le blocage des avoirs des Algériens, je ne sais quoi d’autre encore, ce ne sont là que des mesurettes.

Il n’y a qu’un seul levier véritable qui peut faire basculer le rapport de force en faveur de la France : c’est le soutien au droit du peuple kabyle à l’autodétermination.

La France a fait cadeau de la Kabylie à l’Algérie. Il est temps qu’elle revienne sur son geste et accepte d’ouvrir des archives et de dire que la Kabylie était une nation, était un État avant 1857, et qu’il faut maintenant qu’elle redevienne ce qu’elle était auparavant.

Voilà donc, c’est l’objet du livre.

J’espère que les autorités françaises, et surtout les candidats à la présidentielle actuelle, soient imprégnés de ce livre, de telle sorte que les conseils qui sont prodigués puissent profiter à la grandeur de la France et à son avenir de prospérité.

Je vous remercie.

Merci.