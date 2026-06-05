25ème anniversaire de la création du MAK

KABYLIE (SIWEL) — Né le 5 juin 2001 dans le feu et le sang du Printemps Noir de Kabylie, le Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK) célèbre aujourd’hui son vingt-cinquième anniversaire.

Créé dans un contexte de répression sans précédent contre la Kabylie, alors que 128 jeunes Kabyles étaient assassinés et des milliers d’autres blessés par les forces de sécurité algériennes, le MAK a porté dès sa naissance l’exigence de la reconnaissance des droits politiques du peuple kabyle.

Lorsque le Mouvement fut fondé le 5 juin 2001 à Tizi Wezzu, son objectif était l’autonomie de la Kabylie au sein d’un cadre étatique algérien profondément remis en question par les événements du Printemps Noir. Durant ses premières années d’existence, le MAK a contribué à briser les tabous imposés à la société kabyle, à réhabiliter la mémoire politique nationale kabyle et à replacer la question kabyle sur la scène internationale.

Une étape majeure fut franchie le 1er juin 2010 avec la création du Gouvernement provisoire kabyle en exil, l’Anavad, doté d’institutions politiques représentatives et chargé de porter la voix de la Kabylie sur la scène internationale.

Le 4 octobre 2013, réuni à At-Hemdun, le Conseil national du Mouvement adopta démocratiquement une décision historique : le MAK devint officiellement le Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie. Cette évolution traduisait la conviction croissante que seul l’exercice libre du droit à l’autodétermination permettrait au peuple kabyle de décider démocratiquement de son avenir politique.

Depuis lors, le Mouvement n’a cessé de renforcer sa présence en Kabylie et au sein de la diaspora, tout en poursuivant un travail diplomatique et institutionnel soutenu auprès des organisations internationales, des gouvernements et des défenseurs des droits des peuples.

Au cours de ces vingt-cinq années, la cause kabyle a connu des avancées majeures. Malgré la répression, les arrestations, les procès politiques, les interdictions et la criminalisation du militantisme kabyle par le régime algérien, la revendication nationale kabyle s’est enracinée durablement dans la conscience collective.

L’internationalisation de la question kabyle a franchi de nouveaux seuils. Les représentants du peuple kabyle ont porté leur voix auprès de nombreuses institutions internationales et obtenu une écoute croissante quant à la situation des droits humains, des libertés fondamentales et du droit à l’autodétermination en Kabylie.

L’année 2024 a marqué un tournant historique avec la proclamation de la renaissance de l’État kabyle sur la scène internationale, devant le siège des Nations unies à New York. Cette démarche a affirmé la continuité historique de la souveraineté kabyle et la volonté du peuple kabyle de recouvrer pleinement sa liberté politique.

Cette dynamique s’est poursuivie le 14 décembre 2025 avec la Déclaration d’Indépendance de la Kabylie, proclamée à Paris, acte politique majeur inscrivant la revendication nationale kabyle dans une nouvelle phase de son histoire.

Vingt-cinq ans après sa création, le MAK demeure fidèle aux principes qui ont guidé son engagement depuis le premier jour : la défense de l’identité kabyle, la promotion de la démocratie, le respect des droits humains, la justice, la paix et le droit inaliénable du peuple kabyle à disposer de lui-même.

À l’occasion de ce vingt-cinquième anniversaire, le Mouvement rend hommage aux martyrs du Printemps Noir, aux prisonniers d’opinion, aux militants persécutés, aux exilés ainsi qu’à toutes celles et tous ceux qui, depuis un quart de siècle, ont contribué à faire avancer la cause nationale kabyle.

Le MAK exprime également sa reconnaissance envers les milliers de militants, sympathisants et citoyens qui ont permis au Mouvement de traverser les épreuves et de poursuivre son combat pacifique pour la liberté de la Kabylie.

Alors qu’il entame son deuxième quart de siècle d’existence, le Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie réaffirme sa détermination à poursuivre son action jusqu’à la pleine reconnaissance des droits nationaux du peuple kabyle et à l’aboutissement de son aspiration légitime à la souveraineté.

Tudert i Tmurt Taqvaylit

Tudert i weγref Aqvayli

05 juin 2001 – 05 juin 2026

25 ans de lutte pacifique pour la liberté et la dignité du peuple kabyle.

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SIWEL 051730 JUIN 26