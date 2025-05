Appel au rassemblement pour soutenir Aksel Bellabbaci

Nous appelons à un rassemblement pour soutenir Aksel Bellabbaci, cadre du Mak et de l'Anavad, menacé d’extradition vers l’Algérie, à l'occasion de la décision attendue de la justice française le mercredi 30 avril 2025 à 13h30. La mobilisation se tiendra à partir de 13h00 à la Place Saint-Michel, à Paris.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle X, le président du MAK et de l’Anavad, Ferhat Mehenni, a dénoncé « une scandaleuse demande d’extradition émise par la dictature algérienne, dans une manœuvre ouvertement antikabyle » et a appelé à une « mobilisation totale » pour soutenir Aksel Bellabbaci. Il a confirmé sa présence à la cour d'appel de Paris aux côtés du Premier ministre de l'Anavad Hanafi Ferhouh, de plusieurs responsables kabyles et de Me Gilles-William Goldnadel, avocat de la défense.

De son côté, Aksel Bellabbaci a publié un message sur sa page Twitter, rappelant que « ce n’est pas une simple affaire judiciaire : c’est une tentative désespérée du pouvoir algérien de faire taire notre lutte légitime pour la liberté et la justice », dénonçant des « accusations grotesques fabriquées dans les casernes des généraux algériens » à son encontre.

Accusé à tort par le régime algérien d’avoir orchestré les incendies meurtriers en Kabylie en 2021, et l'assassinat de Djamel bensmail, nous dénonçons une machination politique destinée à criminaliser la lutte pacifique du peuple kabyle. Nous Condamnons fermement cette tentative d'extradition et appellons à une large mobilisation.

Rendez-vous mercredi 30 avril 2025 à 13h00 à la Place Saint-Michel pour exprimer votre solidarité.

#FreedomForKabylia #SolidaritéAkselBellabbaci #JusticePourLaKabylie #DroitsHumains