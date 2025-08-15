« Le peuple kabyle est debout » – Réflexion autour du dossier du Point sur la Kabylie. Par Raveh Urahmun

L’intervention de Saïd Sadi évoque Don Quichotte, luttant contre des moulins à vent. Prisonnier de son propre mythe, il ne supporte pas d’avoir été dépassé par une pensée kabyle devenue plus audacieuse, plus claire, plus radicale dans sa quête de liberté. Il reste figé dans l’instant de 1980, qu’il présente comme son œuvre personnelle, sans évoquer les massacres, sans reconnaître que le MAK est né du printemps noir de 2001, dans le silence coupable d’un peuple algérien resté spectateur.

Il masque son propre silence sur les feux criminels de 2021 et des années suivantes, sur l’exil de la jeunesse et de l’élite kabyle, sur l’encerclement militaire de la Kabylie, sur le dépeuplement et la terreur qui frappe les populations. Il oublie surtout qu’il a accusé des innocents d’un crime odieux dans l’affaire de Larvaa Nat Yiraten qu’il enfonce dans les couloirs de la mort, heurtant à jamais la conscience kabyle.

Il accuse injustement, se drape dans une posture d’analyste en niant la légitimité d’un mouvement qu’il qualifie de sécessionniste. Il affirme que « les élites kabyles qui se tiennent à l’écart de ce groupe qu’il qualifie de sécessionniste (le MAK) attendent des analyses (…..) supposées sous-tendre l’objectif d’une sécession ». De quelles élites parlent-il ? Celles qui vivent des subsides de l’Etat ? Le peuple kabyle les tourne en dérision en les qualifiant de « Kabyles de service ». Le MAK et ses élites, très nombreuses, n’ont que leur conviction et leur dévouement pour viatique dans la libération de leur peuple. Mais que propose-t-il ? Une Berbérie utopique, déconnectée des réalités historiques et géopolitiques ? Où sont ses solutions ? Pourquoi refuser un vote d’autodétermination s’il croit que le MAK est insignifiant ? En vérité, son discours vise à ralentir l’émancipation du peuple kabyle, faute d’avoir su l’accompagner.

Un dernier intervenant insignifiant