Commémoration des Printemps de Kabylie (1980/1981/2001) : Pour l’honneur de nos martyrs et la liberté de nos enfants

Malgré le changement d’itinéraire intervenu à la dernière minute, les Kabyles étaient, ce 20 avril 2025, des milliers à être au rendez-vous de leurs printemps, notamment à Paris, pour envoyer un signal fort au peuple kabyle qui souffre en Kabylie et dans les geôles algériennes.

Malgré la répression aveugle, la haine, le racisme et la terreur que l’État colonial algérien produit et exerce contre la Kabylie et contre tout ce qui met à nue sa nature abjecte et inhumaine, les Kabyles sont venus en masse, à Paris, dans plusieurs villes aux USA, à Montréal, à Londres et à Dublin, et ont répondu à l’appel de l’Histoire et de la dignité.

En ce jour historique que d’aucuns tentent de vider de son sens pour n’en faire qu’un folklore insipide et indigne de tous les sacrifices consentis par la Kabylie depuis au moins 1980, la grande mobilisation de la Kabylie libre en ce 20 avril 2025, est un défi à un État voyou, celui d’Alger, constitué de fous, d’irresponsables, de racistes, d’obscurantistes, de corrompus et de criminels qui tentent obsessionnellement de faire feu de tout bois pour faire diversion dans le but de cacher leur illégitimité absolue, mais aussi le désastre économique, social et politique dans lequel ils ont plongé l’Algérie d’une manière quasi irréversible.

Le contexte difficile autant en Kabylie qu’au niveau international, les conditions dans lesquelles les actions simultanées et coordonnées ont lieu en ce jour, dans plusieurs endroits du monde, les tentatives de diversion émanant aussi bien de la dictature algérienne, de ses agents obscurs en France et ailleurs, que de certains vieux sectaires, totalement discrédités par un parcours de volte-face et de compromissions et qui, au crépuscule de leur vie, tentent vainement de transformer leurs turpitudes et leurs « échecs recommencés », à coup de fariboles, en performances que personne n’a jamais vues… un tel contexte donc est de nature dissuasif pour beaucoup de Kabyles de venir rejoindre les marches et les rassemblements de la Kabylie libre, pourtant, ils ont été tellement nombreux à y être présents pour montrer au monde leur choix d’être dans la voie de la dignité, pour honorer le serment fait aux martyrs kabyles et à tous ceux qui ont tant souffert durant nos printemps de 1980, de 1981 et de 2001… En ce 20 avril 2025, le peuple kabyle a bravé les menaces et la terreur en sortant en masse dans beaucoup d’endroits du monde pour crier, haut et fort, qu’il ne renoncera jamais à la Liberté.

Aujourd’hui et plus que jamais, la voix libre de la Kabylie résonne et retentit dans le monde entier. La Kabylie n’est plus dans l’invisibilité à laquelle elle a toujours été assignée et qu’elle a subie depuis fort longtemps, elle n’est plus noyée dans ce qu’elle n’est pas. Cela n’est pas le fruit du hasard, encore moins des fourbes qui, pour exorciser leurs frustrations et maquiller leurs magouilles, passent leur ultime temps de vie dans l’objurgation et l’invective, voire dans l’abjection, à l’image des accusations ignominieuses portées publiquement le 12 mai 2024 à Montréal, contre les innocents de Larva Nath Yirathen, injustement condamnés à mort pour 38 d’entre eux, et à de lourdes peines pour des dizaines d’autres… À rappeler que derrière chaque prisonnier politique, il y a une famille brisée, des proches désarçonnés et un village terrifié.

Plus que jamais, la Kabylie jouit d’une visibilité incontestable sur la scène internationale. Certes, il reste encore du chemin à faire, mais, désormais, la voie est toute indiquée. Aussi, si la Kabylie a pu se retrouver dans les débats au sein de l’ONU, du parlement anglais, de celui du Québec et dans de nombreuses institutions de par le monde, si la Kabylie est dans tous les médias de la planète, c’est grâce à un travail de longue haleine mené par des Hommes et des Femmes kabyles qui ont choisi de vouer leur vie à la Kabylie pour qu’elle soit respectée, digne, sereine, belle et libre. C’est également grâce au peuple kabyle qui s’est déplacé en cette journée historique à la Place de la Bastille et dans plusieurs endroits du monde… Enfin, rien de tout cela n’aurait été possible sans l’engagement indéfectible et un dévouement absolu des enfants de la Kabylie qui ont consenti tant de sacrifices et qui continuent de le faire avec une rare détermination. À cette heure précise, des centaines de nos frères et sœurs sont emprisonnés par l’État colonial algérien pour leur seul choix politique en faveur d’une Kabylie libre et en paix, tandis que des milliers d’autres sont traqués en Kabylie et à l’extérieur. En effet, de mémoire d’homme, il n’y a jamais eu autant de Kabyles emprisonnés, torturés, pourchassés, harcelés, frappés d’interdiction de quitter le territoire ou d’y rentrer.

À ce stade, une précision s’impose :

Il y a ceux qui adoptent la posture victimaire pour envahir et dominer les autres, nous, indépendantistes kabyles, nous ne serons jamais dans une logique aussi infâme. En revanche, si nous rappelons à chaque fois les crimes, les massacres et les injustices que subit la Kabylie depuis des décennies, c’est pour que tout cela cesse, pour que les victimes de cette injustice, les martyrs de la Kabylie, nos prisonniers et toutes leurs familles ne soient pas oubliés comme le souhaitent le régime inculte et truand d’Alger ainsi que tous ses relais déclarés ou dissimulés. Les injustices que nous dénonçons et que nous sommes les seuls à dénoncer en permanence, quotidiennement et depuis le début, ne peuvent en aucun cas relever d’une quelconque posture victimaire tant et si bien que cette brutalité raciste et coloniale ciblée contre le peuple kabyle, est illustrée par des faits documentés, vérifiables et observables.

En outre, ce climat de guerre hybride contre la Kabylie, la répression tous azimuts contre tout ce qui ne s’inscrit pas dans l’idéologie sectaire, obscurantiste et raciste qui est celle de l’État algérien… une diplomatie réduite à de l’aigreur, de la fanfaronnade et de la provocation sur fond d’une propagande mensongère en interne qui a atteint les abysses de l’idiotie… autant de facettes d’une réalité que la dictature militaire algérienne tente de maintenir envers et contre tout bon sens et en dépit des pressions internationales somme toute insuffisantes, et qui révèle au grand jour sa nature réac., rétrograde et hautement nuisible et toxique pour ses voisins immédiats, voire pour le pourtour méditerranéen. Il est plus que vain de tenter de raisonner un tel régime qui n’existe que grâce à la rente pétrolière et gazière qui finance sa répression systématique et la désinformation permanente. La destruction de la voyoucratie algérienne est une urgence politique, elle relève carrément de la salubrité publique. La paix en Afrique du Nord et en méditerranée est à ce prix.

Le monde démocratique ainsi que les peuples qui aspirent à être libres, heureux, souverains et fraternels, loin de toute tentation prédatrice et revancharde, observent la Kabylie. Ainsi, la lutte pacifique est un choix sagace et éminemment stratégique fait par le peuple kabyle à travers ses représentants que sont le Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie et le Gouvernement kabyle en exil. Face à la barbarie du régime algérien, ce choix ne peut susciter que respect et admiration dans le monde.

Indiscutablement, nous sommes à une époque charnière de notre histoire. Beaucoup d’étapes ont été franchies avec succès, d’autres défis restent à relever pour que la Liberté en Kabylie cesse de n’être qu’un rêve qui habite la poésie ou un vocable galvaudé par les tenants du statu quo qui ont des intérêts personnels à entretenir, et – cette Liberté en Kabylie – devienne enfin une réalité quotidienne et pérenne.

Dans ce cadre, il faut rappeler, ici et maintenant, qu’il y a un an, jour pour jour, le Mouvement indépendantiste kabyle a exprimé publiquement, par la voix du Président du GKE, M. Ferhat Mehenni, et conformément au principe d’ouverture qui fonde sa voie pacifique, sa pleine disposition à s’asseoir officiellement à la table des négociations pour sortir de la logique de défiance, de confrontation et de pourrissement dans laquelle le très long conflit entre l’Algérie et la Kabylie est jusque-là inscrit. Conformément aux textes réglementaires qui régissent le Mouvement et soucieux de la transparence et de la justesse de sa démarche, il en avait posé des conditions légitimes, dont la libération de tous les prisonniers kabyles dont les la centaines d’innocents condamnés dans le sordide complot de Larvaa Nath yIrathen, l’abrogation de l’article 87bis qui criminalise la libre expression ainsi que tout acte politique et/ou intellectuel, la reconnaissance du droit du peuple kabyle à son autodétermination, etc. Aussi, une charte comprenant les modalités de négociation a été publiée dans le Journal officiel de l’Anavad.

Le MAK/Anavad souhaitent bien évidemment que le régime d’Alger qui tient lieu d’État en Algérie, puisse faire l’effort de se hisser au niveau des responsabilités qui sont les siennes, de s’élever au niveau de l’exigence historique du moment présent et d’abandonner définitivement la voie de la haine et du tout répressif qui a surtout desservi l’Algérie elle-même qui se retrouve de plus en plus isolée dans le monde et livrée à elle-même. Pour autant et sans être dupe, le MAK/GKE sont tout aussi prêts à prendre leurs responsabilités devant l’histoire et devant le peuple kabyle. La sourde oreille du pouvoir algérien qui se traduirait par la diversion et un regain de brutalité, une habitude ancrée dans le comportement du personnel politique qui détient ce pouvoir en Algérie, n’arrêteront pas pour autant la marche de l’Histoire. Mieux, une telle éventualité est de nature à accélérer les événements tout en réduisant la marge de manœuvre du même régime. Dans cette perspective et conformément au Droit international, le MAK/GKE est appelé à franchir une nouvelle étape dans la lutte de libération et ce, à travers la proclamation de la Déclaration unilatérale d’indépendance de la Kabylie.

En attendant, la libération des prisonniers politiques en Algérie, est une priorité. Outre le caractère injustifiable, arbitraire et brutal de leur séquestration, la maltraitance, voire la torture, en milieu carcéral, est une hideuse réalité qui, étrangement, n’arrive pas à capter l’intérêt de certains dirigeants du monde et des médias. Au-delà, ce sont des familles entières qui sont brisées par cette tragédie dont la dimension humaine, plus que politique, interpelle tout un chacun, où que l’on soit et qui qu’on soit. Aussi, le Mouvement indépendantiste kabyle exige leur libération sans condition tout en réitérant l’appel du peuple kabyle aux instances onusiennes, aux défenseurs des droits humains et aux gouvernements démocratiques de par le monde, d’intervenir dans ce dossier et d’user de leurs prérogatives pour mettre fin à cette situation qui prévaut aux portes de l’Europe et qui risque d’échapper à tout contrôle.

L’Histoire enseigne que les grands peuples s’accomplissent dans l’épreuve du feu et s’épanouissent dans la liberté et grâce à la rigueur, la discipline et la solidarité. Ainsi, l’engagement de la Kabylie libre, loin de se limiter à un simple refus d’une injustice circonstancielle, s’inscrit-il dans une dynamique plus large qui est celle de la construction d’un État souverain et indépendant, fondé sur l’égalité, la liberté, la laïcité, la justice, la légitimité démocratique et les standards universels de la bonne gouvernance. La Kabylie libre que le peuple kabyle appelle de tous ses vœux est déjà à l’œuvre : ses institutions se structurent et se consolident en marge de la lutte, ses compétences se perfectionnent et accroissent dans tous les domaines, ses soutiens à l’international se multiplient…

Malgré les risques et les difficultés inhérents à toute lutte de libération, à plus forte raison quand le régime colonial est aussi fermé, borné, hostile et malfaisant que celui d’Alger, il y a beaucoup plus de raisons de poursuivre le chemin vers l’indépendance de la Kabylie. Pour y arriver, chaque geste compte. La moindre action, collective ou individuelle soit-elle, est utile. Toute forme de contribution, quelle qu’en soit la nature et la dimension, apporte une précieuse pierre à l’édifice sacré de la Kabylie de demain.

Vive la Kabylie libre et indépendante.

Hanafi Ferhouh, Premier Ministre de l’Anavad.