Communiqué de la Ligue Kabyle des Droits de l’Homme : Amnesty International conteste la classification du MAK comme organisation terroriste

Suite ร plusieurs entretiens entre la LKDH et Amnesty International, voici que dans son rapport datรฉ du 24 avril 2025, cette organisation non gouvernementale cite le cas de la rรฉpression en Kabylie.ย

Ci-dessous le chapitre concernant les exactions des Droits Humains en Kabylie :ย

ยซLe 14 janvier 2025, le tribunal de Tizi Ouzou a รฉgalement confirmรฉ une peine contre l'activiste Massinissa Lekhal en lien avec ses activitรฉs en ligne. Le tribunal l'a condamnรฉ ร trois ans de prison et ร une amende de 5 000 000 dinars algรฉriens (34 645 โ‚ฌ) plus 200 000 dinars algรฉriens (1 386 โ‚ฌ) de dommages et intรฉrรชts civils en raison de son activitรฉ sur Facebook, notamment le suivi de comptes et le partage de publications soutenant prรฉtendument le Mouvement pour l'autodรฉtermination de la Kabylie (MAK), que les ๐—ฎ๐˜‚๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ฒฬ๐˜€ ๐—ผ๐—ป๐˜ ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐—ฒฬ ๐—ฑ๐—ฒ ยซ ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฒ ยป ๐—ฒ๐—ป ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐˜‚ ๐—ฑ'๐˜‚๐—ป ๐—บ๐—ฒฬ๐—ฐ๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐˜€๐—บ๐—ฒ ๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ฏ๐—น๐—ฒ ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฐ ๐—น๐—ฒ๐˜€ ๐—ป๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐—ฒ๐˜€ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฒ๐˜€ ๐—ฑ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฑ๐—ฟ๐—ผ๐—ถ๐˜๐˜€ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—น'๐—ต๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ฒ. Sa condamnation รฉtait รฉgalement fondรฉe sur ses liens avec dโ€™autres militants du MAK, notamment son pรจre, Amar Lakhal, ancien reprรฉsentant du MAK au Canada.ยป

Lien de lโ€™article en langue arabe:ย

Exil : Le 24 avril 2025

Ligue Kabyle des Droits de lโ€™Homme LKDH.

๐—”๐— ๐—ก๐—˜๐—ฆ๐—ง๐—ฌ ๐—œ๐—ก๐—ง๐—˜๐—ฅ๐—ก๐—”๐—ง๐—œ๐—ข๐—ก๐—”๐—Ÿ ๐—–๐—›๐—”๐—Ÿ๐—Ÿ๐—˜๐—ก๐—š๐—˜๐—ฆ ๐—ง๐—›๐—˜ ๐—”๐—Ÿ๐—š๐—˜๐—ฅ๐—œ๐—”๐—ก ๐—ฅ๐—˜๐—š๐—œ๐— ๐—˜'๐—ฆ ๐—–๐—Ÿ๐—”๐—ฆ๐—ฆ๐—œ๐—™๐—œ๐—–๐—”๐—ง๐—œ๐—ข๐—ก ๐—ข๐—™ ๐—ง๐—›๐—˜ ๐— ๐—”๐—ž ๐—”๐—ฆ ๐—” ๐—ง๐—˜๐—ฅ๐—ฅ๐—ข๐—ฅ๐—œ๐—ฆ๐—ง ๐—ข๐—ฅ๐—š๐—”๐—ก๐—œ๐—ญ๐—”๐—ง๐—œ๐—ข๐—กย

Following several discussions between the LKDH and Amnesty International, the non-governmental organisation cites the case of repression in Kabylia in its report dated 24 April 2025.ย

Below is the chapter on human rights abuses in Kabylia:ย

ยซย On 14 January 2025, the Tizi Ouzou court also confirmed a sentence against activist Massinissa Lekhal in connection with his online activities. The court sentenced him to three years' imprisonment and a fine of 5,000,000 Algerian dinars (โ‚ฌ34,645) plus 200,000 Algerian dinars (โ‚ฌ1,386) in civil damages for his activity on Facebook, including following accounts and sharing publications allegedly supporting the Movement for the Self-Determination of Kabylia (MAK), which the ๐—ฎ๐˜‚๐˜๐—ต๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฒ๐˜€ ๐—ต๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ๐—ฏ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒ๐—ฑ ยซย ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐˜ย ยป ๐˜‚๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฎ ๐—บ๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐˜€๐—บ ๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ฏ๐—น๐—ฒ ๐˜„๐—ถ๐˜๐—ต ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น ๐—ต๐˜‚๐—บ๐—ฎ๐—ป ๐—ฟ๐—ถ๐—ด๐—ต๐˜๐˜€ ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฑ๐˜€ . His conviction was also based on his links with other MAK activists, notably his father, Amar Lakhal, a former MAK representative in Canada.ย ยป

Exile: 24 April 2025

Ligue Kabyle des Droits de l'Homme LKDH.

๐—”๐— ๐—ก๐—˜๐—ฆ๐—ง๐—ฌ ๐—œ๐—ก๐—ง๐—˜๐—ฅ๐—ก๐—”๐—ง๐—œ๐—ข๐—ก๐—”๐—Ÿ ๐—–๐—ข๐—ก๐—ง๐—˜๐—ฆ๐—ง๐—˜ ๐—Ÿ๐—” ๐—–๐—Ÿ๐—”๐—ฆ๐—ฆ๐—œ๐—™๐—œ๐—–๐—”๐—ง๐—œ๐—ข๐—ก ๐——๐—จ ๐— ๐—”๐—ž ๐—˜๐—ก ๐—ง๐—”๐—ก๐—ง ๐—ค๐—จ'๐—ข๐—ฅ๐—š๐—”๐—ก๐—ฆ๐—”๐—ง๐—œ๐—ข๐—ก ๐—ง๐—˜๐—ฅ๐—ฅ๐—ข๐—ฅ๐—œ๐—ฆ๐—ง๐—˜ ๐—ฃ๐—”๐—ฅ ๐—Ÿ๐—˜ ๐—ฅร‰๐—š๐—œ๐— ๐—˜ ๐—”๐—Ÿ๐—šร‰๐—ฅ๐—œ๐—˜๐—กย