Communiqué de l’Association Solidarité Europe-Kabylie en hommage à Matoub Lounès

GENÈVE (SIWEL) – L’ONG « Association Solidarité Europe-Kabylie » publie un communiqué dans lequel ses membres rendent hommage au chantre de la Kabylité, le poète Matoub Lounès, adversaire acharné du fascisme systémique algérien et de celui de ses alliés islamistes, assassiné il y’a 27 ans.

Ci-dessous le communiqué en français et en allemand :

[FR] Hommage : 27e anniversaire de la mort de Matoub Lounès

27 ans après son assassinat violent, Matoub Lounès vit toujours. Tel un phénix, il renaît chaque année de ses cendres. Partout dans le monde, des milliers de Kabyles et de non-Kabyles se réunissent pour commémorer l’humaniste, le chanteur, le combattant de la liberté, symbole de la résistance pacifiste kabyle. Matoub reste un élément vivant pour la survie de l’identité kabyle.

Adversaire du fascisme systémique algérien et de celui des alliés islamistes politiques de ce dernier.

Matoub Lounès n’était pas seulement un musicien. Il s’est engagé sans relâche non seulement au nom de la dignité et de l’honneur de son peuple kabyle, mais aussi pour les droits de l’homme et la démocratie de tous les peuples de notre planète. Les textes de ses chansons critiquaient intrépidement l’oppression politique, le fanatisme religieux et l’effacement culturel de l’identité kabyle.

Pour cette position, il a payé le prix fort. Menacé à plusieurs reprises, enlevé et finalement assassiné le 25 juin 1998 dans des circonstances encore non éclairées, à ce jour.

Sa mort a déclenché une vague d’indignation et de protestations en Kabylie, et dans la diaspora kabyle, considérée comme un tournant dans la conscience politique de toutes les générations.

Aujourd’hui, c’est tout le peuple kabyle qui lutte de manière non-violente pour recouvrer son indépendance. La Kabylie a perdu sa souveraineté en 1957 contre le colonialisme français et contre le néo-colonialisme algérien mimant celui de la France en 1962.

[DE] Hommage zum 27. Todestag von Matoub Lounès 27 Jahre nach seiner gewaltsamen Ermordung lebt Matoub Lounès stärker denn je. Wie ein Phönix steigt er jedes Jahr aus der Asche. Überall in der Welt, treffen sich tausende Kabylen und Nicht-Kabylen um des Humanisten, Liedermachers, Freiheitskämpfers als Symbol des kabylischen pazifistischen Widerstands zu gedenken. Matoub bleibt ein lebendiger Teil der kabylischen Identität. Ein Widersacher des Faschismus des algerischen Systems und seinen alliierten politischen Islamisten Matoub Lounès war nicht nur Musiker. Er hat sich nicht nur unermüdlich im Namen der Würde und der Ehre seines kabylischen Volkes engagiert, sondern auch für die Menschenrechte und Demokratie aller Völker auf unsere Erde. Seine Liedertexte kritisierten unerschrocken die politische Unterdrückung, den religiösen Fanatismus und die kulturelle Auslöschung der kabylischen Identität. Für diese Haltung bezahlte er einen hohen Preis: mehrfach bedroht, entführt und schließlich am 25. Juni 1998 unter bis heute ungeklärten Umstände ermordet. Sein Tod löste in der Kabylei eine Welle der Empörung und Proteste aus, die als Wendepunkt im politischen Bewusstsein einer ganzen Generation gelten. Heute kämpft das gesamte kabylische Volk gewaltlos und generationenunabhängig, um seine Unabhängigkeit wiederzuerlangen. Die Kabylei verlor 1957 ihre Souveränität gegen den französischen Kolonialismus und 1962 gegen den algerischen Neo-kolonialisten.

MASIN & AUGUSTIN