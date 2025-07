Communiqué du Parlement kabyle en mémoire de Lounès Matoub

COMMUNIQUÉ : EN MÉMOIRE DE LOUNÈS MATOUB

En ce 25 juin, le Parlement kabyle, par la voix du directeur de cabinet de son président, s’incline avec émotion et respect devant la mémoire du rebelle, du poète, de l’homme libre : Lounès Matoub, lâchement assassiné ce jour-là en 1998.

Vingt-sept ans après son assassinat, la lumière n’a toujours pas été faite, la vérité reste confisquée, et la justice, ni dite ni rendue. Ce silence complice ne fait que renforcer notre devoir de mémoire, de vigilance et de résistance.

Lounès Matoub n’était pas seulement un artiste. Il était une voix indomptable, un esprit libre, un défenseur intransigeant de la kabylité, de la laïcité, de la liberté d’expression, et de la dignité humaine. Il a porté la parole du peuple kabyle, crié l’injustice, dénoncé l’oppression, et payé de sa vie son engagement pour la Kabylie et pour l’ensemble des peuples opprimés.

Aujourd’hui, nous affirmons que Matoub n’est pas mort, il vit dans chaque mot de notre langue préservée, dans chaque combat pour notre identité, dans chaque refus de se taire. Il est l’écho vivant de notre conscience collective.

Le Parlement kabyle appelle le peuple kabyle, et l’ensemble des peuples épris de liberté, à se recueillir, à se souvenir, mais surtout à continuer le combat pacifique et déterminé pour lequel Lounès a donné sa vie.

Talwit i Lwennas !

Tamurt taqvaylit tella, Lwennas yella.

Kabylie, le 25 juin 2025

Le Directeur de Cabinet du Président du Parlement kabyle