Dans l’ombre des barreaux, la lumière de la connaissance : Ghilas Benkerrou, symbole de courage et de résilience

Aqvu, Kabylie (Siwel) – Juillet 2025 – Cela fait plus d’un an que Ghilas Benkerrou, jeune Kabyle et militant pacifique, croupit injustement dans la prison coloniale algérienne de Koléa, près d’Alger. Victime de la répression du régime colonial algérien, il est l’un des nombreux détenus politiques que le colonialisme en Kabylie tente de réduire au silence. Mais même derrière les murs d’une cellule, Ghilas a refusé de sombrer dans l’oubli. Il vient d’obtenir son baccalauréat, symbole éclatant d’une détermination que ni les barreaux ni l’enfermement ne peuvent étouffer.

Dans le silence des geôles, Ghilas a fait de sa cellule un sanctuaire du savoir. Sans professeurs, sans soutien logistique, dans des conditions souvent indignes, il a étudié, persévéré, et triomphé. Ce diplôme, décroché avec mention alors qu’il est privé de liberté, dépasse la simple performance scolaire : il est un acte de résistance, un message de dignité, une victoire sur l’injustice.

Ce succès redonne espoir à toute la jeunesse kabyle. Il incarne un exemple de courage et de foi en l’avenir. Car si l’on peut emprisonner un corps, on ne peut enfermer un esprit libre. L’histoire de Ghilas rappelle que l’éducation est un droit fondamental, mais aussi une arme puissante contre l’oppression.

Le combat de Ghilas Benkerrou est loin d’être terminé. Voilà un an qu’il est en détention provisoire, sans avoir été jugé. Nous devons tous continuer à nous mobiliser pour lui, ainsi que pour tous ses camarades : Mira Moknache, Khoudir Bouchelaghem, Salim Bouaaza, et tant d’autres encore. Les défenseurs des droits humains, le peuple kabyle, les militants kabyles et les voix libres de la diaspora kabyle se battront pour eux jusqu’au bout. En attendant que justice leur soit rendue, le succès de Ghilas au baccalauréat constitue une véritable gifle morale au régime colonial qui le détient.

Félicitations, Ghilas. Ton parcours nous inspire. Ton courage nous honore. Et ta réussite nous rappelle que, même dans l’ombre, une lueur d’espoir peut illuminer le monde.

Liberté pour Ghilas et pour tous les détenus politiques kabyles.