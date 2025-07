Dans la pensée de Friedrich Nietzsche, « (…) l’indépendance, c’est le privilège des puissants. »

Après la déclaration solennelle de la renaissance de l’Etat Kabyle le 20 avril 2024 à 18h57, devant le siège des Nations Unies à New York, voilà venir le temps de la déclaration unilatérale d’indépendance de la Kabylie qui donnera une assise internationale à cet État. La fondation d’un Etat kabyle procède de l’appartenance, de l’attachement viscéral et incommensurable à la terre ancestrale kabyle, à la société et à son peuple. Il procède aussi d’un souci, pour le peuple, de dépasser des échecs historiques, de naître à la face du monde et affirmer son existence identitaire et sociopolitique. Dans le sillage de nos ancêtres, nous sommes viscéralement attachés aux valeurs de la kabylité. Nous sommes les produits de notre culture et de notre histoire, d’une mémoire millénaire.

Le monde kabyle qui a pourtant une existence millénaire n’a pas construit sa cité politique à l’instar de l’Etat moderne, même si son organisation sociale et politique est digne d’une véritable démocratie, exemplaire, qui lui a permis de se constituer en pays indépendant, même si elle a vu naître deux importants royaumes, le royaume de Koukou et celui d’At Abbas. Le peuple kabyle s’achemine certainement vers le niveau de l’État national moderne (rappelons que l’État–Nation est une création récente du monde occidental). Il fut arrêté dans son évolution naturelle par des agressions et influences extérieures, notamment la colonisation française. Ses esprits supérieurs, ses enfants illustres, comme, du reste, dans l’ensemble amazigh, ne se sont distingués, à travers l’histoire, que dans la culture de l’Autre, cet autre qui les dominait (exemple illustrant : l’énorme espace qu’occupe la pensée de Saint-Augustin dans la chrétienté).

Pour fonder un Etat moderne, le peuple kabyle doit être en phase avec les avancées civilisationnelles et le savoir des grandes nations. Il doit concilier le substrat culturel d’hier avec la civilisation et la culture du monde d’aujourd’hui tout en veillant à ne pas rompre la continuité culturelle et historique séculaire qui le relie à l’ancestralité, à la philosophie et à la pensée kabyles qui ont fait notre force de régénération, qui nous ont permis de ne pas nous dissoudre dans les civilisations et les ensembles géoculturels des autres.

La fondation d’un Etat kabyle souverain qui mettra fin au nihilisme coloniale algérien, est aujourd’hui porté par le MAK, Mouvement de Libération de la Kabylie, qui est l’incarnation de l’esprit de la Kabylité, dont la déclaration d’indépendance dans un très proche avenir, bien que unilatérale, parce que le pouvoir militaro-politique algérien, conformément à sa nature, refuse toute négociation, sera la phase ultime en tant que rampe de lancement d’une Kabylie libre et indépendante dans ses frontières naturelles.

La Kabylie est un ancien territoire du royaume de la Numidie qui perdura de 202 avant J-C jusqu’à 46 avant J-C. Le peuple kabyle est présent et attesté en tant que telle au moins depuis le IIème-IIIème siècle et s’est affirmée depuis les Quinquegentiens (« les gens des cinq tribus » en latin), les confédérés. L’archéologie a mis en évidence les traces de ses habitants (ossements) sur les montagnes d’Afrique du nord qui remonteraient à plusieurs siècles avant Jésus Christ. Des historiens anciens comme Ptolémée qui a parlé de ces habitants et Ammien Marcellin qui a fait connaître les différentes tribus Quinquegentiennes vers le quatrième siècle de notre ère ont fixé l’existence de ce peuple. Des cartes de l’ancien colonisateur français délimitent les frontières de la Kabylie indépendante qu’il a annexée à l’Algérie, sa création.

Le territoire « kabyle » est historiquement compris dans l’espace situé entre trois autres peuples amazigh :

– ICAWIYEN à l’Est

– ICENWIYEN à l’Ouest

– IMZAVIYEN au Sud

– Et LA MÉDITERRANÉE au Nord

Pendant la guerre contre le colonialisme français (1954-1962) le territoire sous contrôle des Kabyles (ce qu’on a appelé wilaya III historique) s’étendait géographiquement de Boumerdes à assif Agrioune de Souk El Tenine sur le bord de la Méditerranée ; à l’Est, de Souk El Tenine à Sétif et jusqu’à Boussaâda ; au sud, de Boussaâda à Sour El-Ghozlane ; à l’ouest, de Tuviret à Boumerdes en passant par Lakhdaria (ex Palestro). Dans la réalité, son influence sur tout le territoire Algérie est éminemment plus grande. Elle organise, forme et dirige le mouvement de décolonisation. Elle donne aux autres régions des colonels au nombre de cinq, pour les former et les encadrer. La Kabylie fut la tête pensante et le fer de lance du « mouvement de libération » et de la guerre anticoloniale.

C’est l’ensemble du peuple kabyle qui était engagé pour la libération de sa terre ancestrale en réponse au sermon de Fadma N Summer (1). Il en est sorti meurtri, puis trahi par ceux qu’il a libérés et qui se retourneront contre ses enfants. Des responsables militaires français de premier ordre, comme des politiques et des historiens français de renom, ont admis qu’il s’agissait tout simplement de » guerre de Kabylie ». Ce territoire est aujourd’hui considérablement réduit par la volonté du pouvoir algérien.

L’État moderne se caractérise par une entité constituée par un peuple, un territoire, une organisation institutionnelle au sein de laquelle s’exerce un pouvoir politique sous forme de souveraineté à l’intérieur et d’indépendance à l’extérieur. Et « si le facteur institutionnel est matériellement absent (et là je reprends les dires du Président Ferhat Mehenni), il est moralement installé dans l’imaginaire collectif du peuple, dans l’esprit et le cœur du Kabyle à travers l’organisation politique ancestrale ». Le principe essentiel de la modernité est la liberté, ou, mieux encore, la faculté de s’autodéterminer, c’est dire, la possibilité de définir par soi-même les normes de son existence. Aussi, la déclaration unilatérale d’indépendance sera suivie de la redéfinition des frontières, en tant qu’autre acte fondateur de la République Fédérale de Kabylie.

Raveh Urahmun,

Exil, le 14/06/2025