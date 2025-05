Demande d’extradition d’Aksel Bellabbaci : le délibéré reporté pour la deuxième fois

PARIS (SIWEL), 29 avril 2025 – Pour la deuxième fois consécutive, le délibéré dans la procédure d’extradition visant Aksel Bellabbaci, cadre du MAK de l’Anavad, a été reporté, sans qu’aucune explication ne soit fournée . L’information a été confirmée par son avocat, Me Gilles-William Goldnadel.

La diaspora kabyle, les franco-kabyles ainsi que les amis du peuple kabyle placent leur entière confiance dans les institutions judiciaires françaises, connues pour leur attachement aux droits fondamentaux et au respect des engagements internationaux de la France et espérent que la justice française saura examiner cette affaire avec l’indépendance, la rigueur et l’esprit humaniste qui la caractérisent.

La Kabylie demeure attachée aux voies de droit et à la défense des libertés. Aksel Bellabbaci est un militant pacifique et engagé, dont l’action s’inscrit dans une revendication légitime et non violente. L’extradition demandée par un régime voyou ne peut trouver sa place dans un État de droit.