Ferhat Mehenni félicite Mario Beaulieu pour sa réélection à la Chambre des communes du Canada

Je tiens à vous adresser mes plus sincères félicitations pour votre réélection en tant que député de La Pointe-de-lÎe à l’issue des élections fédérales tenues ce lundi 28 avril 2025.

Ce renouvellement de mandat témoigne de la confiance que les citoyens et citoyennes de votre circonscription placent en vous et en votre engagement envers les valeurs du Bloc Québécois. Votre voix forte à la Chambre des communes continuera de faire rayonner les intérêts du Québec dans le respect de ses choix et de sa spécificité.

Par la même occasion, je tiens à vous renouveler mes sincères remerciements pour votre appui soutenu et continu en faveur de la cause indépendantiste kabyle.

Recevez tous mes vœux de succès dans la poursuite de votre travail parlementaire.

Avec toute mon amitié et mon respect

Ferhat Mehenni