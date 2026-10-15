Organisation de l’investiture de Mass Karim Achab : les remerciements du Président de la Coordination MAK Canada

ⴰⴼⵔⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵝⵎⵓⵔⵝ ⵏ ⵢⵉⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵢⴻⵏ

AFRANIMAN I TMURT N IQVAYLIYEN

MOUVEMENT POUR L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE

Tuqqna n MAK CANADA

Coordination MAK CANADA

ULΓU

COMMUNIQUÉ

Investiture de Mass Karim Achab : la Coordination MAK Canada exprime sa gratitude

La Coordination MAK-Canada exprime sa profonde gratitude à l’ensemble de ses militants et plus particulièrement à ses bénévoles. Grâce à votre dévouement de chaque instant, la cérémonie d’investiture de Mass Karim Achab comme chef du gouvernement kabyle en exil, placée sous le haut patronage du président Ferhat At Sɛid, a été un succès retentissant.

Pour rappel, cet événement majeur s’est inscrit au cœur d’une tournée présidentielle marquante qui a nécessité une mobilisation exceptionnelle :

• En amont de l’investiture, le président Ferhat At Sɛid s’est d’abord rendu à Trois-Rivières, répondant à une invitation officielle pour honorer de sa présence le Festival international de la poésie.

• Le lendemain de l’investiture : le président a animé avec brio une conférence, suivie d’une séance de vente-dédicace chaleureuse de son dernier livre intitulé France-Afrique: quel avenir ?.

Nous adressons également nos chaleureux remerciements à la Coordination MAK Ile-de-France pour la réussite technique du duplex et sa forte mobilisation.

Cette synergie transatlantique exemplaire constitue un pas important dans la fluidification de la collaboration mondiale de notre mouvement. La Coordination MAK-Canada réaffirme sa totale disposition à renforcer cette collaboration et dynamique de travail aux côtés de toutes les autres coordinations régionales.

Récemment élu à la tête de la Coordination Canada, je tiens à remercier personnellement toutes celles et tous ceux qui m’ont accordé leur confiance et accompagné dans l’organisation de ce rendez-vous important pour notre mouvement. C’est ensemble, à l’écoute de chacun et avec la contribution de tous, que nous continuerons à progresser.

Vive la Kabylie libre et indépendante.

Montréal, le 13 octobre 2026

Kamel Serbouh,

Président de la Coordination MAK-Canada