Montréal : la 11e édition des Poésiades d’expression kabyle se tiendra le 14 novembre

MONTRÉAL (SIWEL) — Le Centre Aqvayli de Montréal organise, samedi 14 novembre 2026 à partir de 13 heures, la 11e édition des Poésiades d’expression kabyle de Montréal. Cette édition sera dédiée « aux poètes kabyles que l’histoire a oubliés ».

Ce rendez-vous culturel mettra à l’honneur la poésie de langue kabyle et la mémoire de celles et ceux qui l’ont portée. À travers cette dédicace, les organisateurs invitent à retrouver des voix poétiques, dont plusieurs restées dans l’ombre, et à faire vivre leur héritage.

La manifestation se déroulera au 7501, rue François-Perrault, à Montréal (Québec), H2A 1M1.

Pour tout renseignement, les personnes intéressées peuvent joindre les organisateurs au 514-973-7453.

nbd