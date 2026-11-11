Christophe Gleizes : 500 jours de prison, mais 897 jours de liberté confisquée par le régime algérien

KABYLIE (SIWEL) — Alors que la presse française marque, ce mercredi 11 novembre 2026, les 500 jours d’incarcération du journaliste Christophe Gleizes en Algérie, un autre décompte mérite d’être rappelé : 897 jours se sont écoulés depuis son arrestation, le 28 mai 2024, à Tizi Ouzou en Kabylie par les services algériens. Avant même sa condamnation à sept ans de prison, le 29 juin 2025, le reporter français était déjà soumis à un contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire algérien entraînant la confiscation de son passeport.

Collaborateur des magazines So Foot et Society, Christophe Gleizes s’était rendu en Kabylie pour enquêter notamment sur la mort controversée en 2014 du footballeur camerounais Albert Ebossé Bodjongo, ancien joueur de la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK).

Arrêté le 28 mai 2024, il avait été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter l’Algérie. Cette mesure l’a contraint à demeurer sur le territoire algérien pendant près de treize mois, avant que la justice du régime ne le condamne, le 29 juin 2025, à sept ans de prison ferme.

Il lui est notamment reproché d’avoir entretenu des contacts avec des personnalités liées au Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), organisation politique pacifique que le régime algérien a classé terroriste (sic). Ces échanges s’inscrivaient dans le cadre de son travail journalistique.

Pour Franck Annese, patron de So Foot et Society, cette condamnation serait directement liée à la dégradation des relations franco-algériennes. Il rappelle que Christophe Gleizes avait simplement interrogé un responsable sportif également favorable à l’indépendance de la Kabylie : « Il a interviewé un dirigeant sportif, qui a par ailleurs des intérêts pour l’indépendance de la Kabylie, mais ce n’est pas l’objet du papier. »

Une autre piste est avancée par l’hebdomadaire Marianne, qui établit un lien entre l’emprisonnement du journaliste et son enquête sur la mort d’Albert Ebossé, survenue en août 2014. Selon le magazine, cette affaire « pourrait être un meurtre couvert par Alger ». Cette hypothèse, particulièrement grave, soulève la question des véritables motivations de la procédure engagée contre le journaliste français, sans constituer à ce stade une explication judiciairement établie de son incarcération.

Ce mercredi 11 novembre, plusieurs médias français et internationaux consacrent leurs publications aux 500 jours de détention du journaliste, incarcéré à la prison de Koléa, près d’Alger.

Mais ce décompte, s’il correspond à sa période d’emprisonnement, ne reflète pas l’intégralité de la période pendant laquelle Christophe Gleizes a été privé de sa liberté de circulation.

Car avant les 500 jours de prison, il y a eu 397 jours durant lesquels Christophe Gleizes ne pouvait déjà plus quitter l’Algérie.

Au total, cela fait donc 897 jours que le journaliste français est empêché de regagner librement son pays, depuis son arrestation en Kabylie par le régime algérien.

Sa famille, ses confrères et Reporters sans frontières poursuivent leur mobilisation pour obtenir sa libération. Quarante sociétés de journalistes et de rédacteurs ont notamment signé une tribune collective réclamant son retour auprès des siens.

Cinq cents jours derrière les barreaux, 897 jours sans pouvoir rentrer chez lui : deux décomptes distincts qui rappellent que la privation de liberté de Christophe Gleizes n’a pas commencé avec son incarcération, mais dès son arrestation, le 28 mai 2024, en Kabylie.

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SIWEL 111530 NOV 26