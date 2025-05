Le 30 avril, la justice française face au mensonge du régime algérien

Le 30 avril 2025 à 13h, la justice française rendra la décision concernant mon dossier, dans le cadre d’une demande d’extradition initiée par le régime algérien. Ce régime m’accuse d’être l’instigateur des incendies dévastateurs qui ont ravagé la Kabylie en 2021, des tragédies qui ont causé la mort de centaines de Kabyles, ainsi que de l’assassinat barbare de Djamel Bensmail. Ces accusations ne sont rien d’autre qu’un scénario grotesque, minutieusement fabriqué dans les casernes des généraux algériens, visant à discréditer et criminaliser le Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK), dont je fais partie.

Ce n’est pas une simple affaire judiciaire : c’est une tentative désespérée du pouvoir algérien de faire taire notre lutte légitime pour la liberté et la justice. En pointant du doigt le MAK, mais aussi en impliquant le Maroc et Israël dans une théorie du complot absurde, ce régime cherche à détourner l’attention de ses propres crimes et de son incapacité à protéger le peuple. Les incendies de 2021, comme l’assassinat de Djamel Bensmail, portent les marques d’une manipulation orchestrée par les services secrets algériens, habitués à semer le chaos pour mieux régner.

Dans quelques jours, le verdict de la justice française ne concernera pas seulement mon sort personnel. Il révélera au monde entier la vérité : soit le MAK, le Maroc et Israël sont les instigateurs, soit c’est ce régime criminel d’Alger, avec ses mains tachées de sang, qui devra un jour répondre de ses actes. La Kabylie et ses martyrs méritent la vérité, et nous ne cesserons jamais de la défendre.