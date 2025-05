PARIS (SIWEL) — Le président du Gouvernement kabyle en exil et du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK) a salué la mobilisation grandiose des Kabyles à travers le monde le 20 avril 2025, qu’il qualifie de démonstration éclatante de l’attachement du peuple kabyle à son droit à l’autodétermination. Il dénonce les tentatives du régime algérien de saboter ces marches via la répression, la propagande et la corruption d’associations.

Dans son allocution, il revient sur plusieurs événements récents qu’il décrit comme des opérations de diversion des services algériens. Il qualifie l’affaire Belghit de mise en scène visant à créer un faux équilibre judiciaire et détourner l’attention de la crise profonde que traverse l’Algérie. Le président du MAK exprime également son soutien, celui de l’Anavad et de toute la Kabylie, aux Émirats Arabes Unis, ciblés injustement par Alger après la diffusion d’une interview sur Sky News. Il dénonce une « hystérie » du régime algérien.

Concernant la prétendue saisie de 47 armes à Béjaïa, il parle d’une manipulation grossière orchestrée pour impliquer faussement le MAK dans un trafic d’armes. Il accuse les services de sécurité algériens, preuves à l’appui, d’avoir utilisé un simple chasseur kabyle établi en France comme bouc émissaire.

Enfin, il rejette catégoriquement la loi de mobilisation générale récemment promulguée, estimant que la Kabylie ne saurait être mobilisée au service d’une armée coloniale qui l’opprime. Il rappelle les violences d’État subies par les Kabyles : répression, emprisonnements massifs, sabotage culturel et économique, incendies criminels et discriminations structurelles.

Le président réaffirme que le MAK est un mouvement politique, pacifique et civilisé, et appelle à une solution politique par le dialogue et la reconnaissance du droit du peuple kabyle à l’autodétermination.

nb,

SIWEL 051714 MAI 25

KAB68113 1 G 327 20250505 17:28 UTC+1 FRA/SIWEL-RC1848