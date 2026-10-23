MAK — Le président du Bureau exécutif annonce une feuille de route jusqu’au congrès de 2027

PARIS (SIWEL) — Le président du Bureau exécutif du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), Mass Mulud At Azdin, a annoncé, dans une vidéo rendue publique ce 23 octobre 2026, une feuille de route destinée à guider l’action du mouvement en amont de son sixième congrès, prévu au 4e trimestre de 2027. Élaborée avec le président Ferhat Mehenni et validée auprès des membres du bureau exécutif, elle repose sur sept axes de travail.

Cette feuille de route s’inscrit, selon le chef de l’exécutif du Mouvement indépendantiste, dans la nouvelle étape ouverte par la déclaration de l’indépendance de la Kabylie. Celle-ci doit désormais constituer le fondement de la vision politique du mouvement et de l’engagement quotidien de ses militants. Les questions liées à cette évolution et à l’avenir de l’organisation seront débattues lors du prochain congrès. Mass Mulud At Azdin précise que chaque militant devra pouvoir y exprimer son point de vue.

Dans l’intervalle, les sept axes annoncés doivent traduire en actions les orientations formulées par Ferhat Mehenni lors de sa conférence du 12 janvier 2026 à Paris. Le président a fixé les objectifs, la feuille de route entend préciser les moyens de les atteindre.

Sans détailler chacun des sept projets, le responsable insiste sur le renforcement des compétences militantes, le travail au sein des structures et la communication avec les publics kabyles et étrangers. Cette démarche concerne aussi bien l’action sur le terrain que la présence numérique, en Kabylie comme dans la diaspora. Un programme de formation doit être lancé dans les prochains jours. La mobilisation financière figure également parmi les priorités. Pour en souligner le rôle, le président du Bureau exécutif compare les ressources financières à l’eau nécessaire à un jardin : les efforts consacrés à le cultiver et à l’entretenir ne suffisent pas, à eux seuls, à assurer son développement.

La vidéo aborde par ailleurs la préparation du premier anniversaire de la proclamation de l’indépendance de la Kabylie. Des échanges ont été menés avec le président, le Premier ministre de l’Anavad et d’autres responsables sur la forme à donner à cette commémoration annuelle. L’orientation retenue consiste à faire de cette date un rendez-vous pour honorer les amis de la Kabylie, à saluer leur soutien, à le renforcer, et à rappeler ce qu’une Kabylie indépendante entend apporter à l’Afrique du Nord, à l’espace méditerranéen et à l’humanité.

En conclusion, le président du Bureau exécutif appelle les militants et ceux qui souhaitent rejoindre le mouvement à renforcer leurs coordinations et à prendre leur part du travail avec motivation et discipline. Il affirme la disponibilité de la direction à accompagner cet engagement et à contribuer à lever les difficultés.

nbd,