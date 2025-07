Manifeste politique et intellectuel : Crise de l’engagement et de la pensée critique

On s’indigne de l’imposition du drapeau algérien dans les moindres recoins de la Kabylie et jusque dans les cimetières, les écoles primaires, les veillées funèbres, sous surveillance du policier et du gendarme. Un acte de domination symbolique, un marquage colonial qui nie l’ancestralité et cherche à écraser l’esprit libre du peuple kabyle. On s’interroge lorsque des bus remplis d’étrangers à la Kabylie défilent dans les rues des villes kabyles, ou viennent recevoir dans un déguisement éhonté les autorités pour donner l’illusion d’un accueil populaire.

Quelle stratégie politique ! Un infantilisme récurrent des autorités algériens qui mesurent la portée de leur comportement à la hauteur de leurs noirs désirs.

Plutôt que de réagir avec émotion à chaque provocation, il convient d’analyser et comprendre les mécanismes profonds qui les sous-tendent. Il ne suffit plus de s’indigner devant les injustices ; il faut comprendre, nommer, dénoncer, et surtout agir. Car l’indignation seule, sans stratégie ni responsabilité, devient une forme d’impuissance. Elle est récupérable et peut être neutralisée. Elle peut même servir à entretenir l’illusion qu’un débat existe, alors qu’il est vidé de toute substance. Trop souvent, l’indignation se fixe sur des actions dérisoires, au lieu de tourner ces tentatives en ridicule, révélant ainsi la petitesse d’esprit de leurs auteurs.

Cette stratégie, digne d’un théâtre de propagande, vise à construire un récit où la Kabylie devient étrangère à elle-même, arrachée à son histoire, défigurée devant l’opinion interne et internationale.

Ce théâtre absurde, mis en scène par un pouvoir en quête de légitimité, est révélateur de sa peur, de sa disgrâce.

Les autorités algériennes et leurs valets s’auto congratulent en montrant une image faussée du peuple kabyle qu’elles croient pouvoir faire rentrer dans le giron de leur projet de transformation de la Kabylie en une « terre arabe ». Ce qui est à la fois drôle et bête à regarder avec pitié, c’est qu’ils pensent que le monde entier voit les choses à leur bas niveau d’analyse.

Ce projet destructeur prospère grâce à la passivité, voire à la complicité d’une grande majorité des élites algériennes dans un contexte de répression et de déconstruction identitaire dans lequel des acteurs politiques et intellectuels y compris au sein du peuple kabyle sont impliqués en termes de lâcheté et de traîtrise.

Cette inertie face aux menaces existentielles signifie une crise profonde de l’engagement et de la pensée critique. L’absence de résistance intellectuelle produit une stérilité politique qui condamne la Kabylie à l’aliénation. C’est à cela qu’il faut répondre. Cette absence de réaction face à la répression et aux injustices ne se conçoit que comme une trahison des idéaux kabyles, voire une forme de soumission volontaire à un pouvoir génocidaire qui manipule l’histoire et les symboles de manière à effacer les racines profondes de la Kabylie. Ce phénomène est accompagné par une absence de dialogue constructif, remplacé par des discours réducteurs, des postures creuses et des actions qui, loin de libérer, tendent à enfermer la Kabylie dans une situation d’aliénation et de soumission déguisée en compromis.

Il convient de révéler les ressorts cachés, les causes non naturelles du fait de la lâcheté et de la traîtrise de cette partie des élites kabyles, de déconstruire le discours de ceux qui se posent en tuteur et persécuteurs, en attirant l’attention sur le fait que l’accès à la libération, à la liberté est possible à condition d’en faire un objet concret et de croire à sa réalisation.

Comme le dit Paulo Coelho : « La seule chose qui puisse empêcher un rêve d’aboutir, c’est la peur d’échouer ». Bien avant, la vision philosophique de Kant, nous enseignait que « l’homme ne devient adulte qu’en osant penser par lui-même, en se libérant de la tutelle intellectuelle et morale des autres, en cultivant sa responsabilité, sa réflexion et son autonomie de pensée ».

Pour la Kabylie, le combat est double : préserver une identité ancestrale face à un programme de déconstruction méthodique, et reconquérir une liberté politique, sociale et culturelle. L’éveil des consciences, l’éveil à la liberté et à la responsabilité est un chemin ardu mais indispensable. Il exige du courage: celui de rompre avec la soumission, celui de choisir la dignité.

Le peuple kabyle revient aujourd’hui à son berceau naturel de transmission: « dduh » qui le marque de son indélébile ADN. Porté par l’appel de l’âme, du cœur et de la raison, il aspire, du haut de sa grandeur, à prendre en main son destin, à bâtir son propre État, à fonder sa propre République. Ce parcours inscrit dans un processus historique irréversible, un dépassement du système politique actuel au profil bas, réduit à la lâcheté et à la violence et qui sait désormais que la rupture avec la Kabylie est totale et définitive.

Exil, le 02/07/2025

Raveh Urahmun