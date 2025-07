Ne nous laissons pas distraire, la Kabylie a besoin de son propre système éducatif (Communiqué)

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI DI VERRA

GOUVERNEMENT KABYLE en EXIL

Ministère de l’éducation et de la formation

La Kabylie a besoin de son propre système éducatif

La réussite des élèves kabyles n’est pas due au système algérien, mais à l’engagement inébranlable des familles et enseignants kabyles. Malgré la répression de leur langue, malgré un environnement hostile, les jeunes kabyles excellent. C’est un acte de résistance.

Les provocations du ministre algérien de l’Éducation ne sont que l’expression d’une haine assumée envers la Kabylie. En mettant en avant une école en France pour minimiser l’exploit des écoles kabyles, il cherche à nier notre singularité. Il échoue. Car il révèle malgré lui une vérité : la Kabylie n’est pas algérienne, la Kabylie est un territoire distinct, occupé.

Ne nous laissons pas distraire par les provocations des insensés du régime algérien. Restons concentrés sur l’essentiel : l’avenir. Un avenir fondé sur la liberté, la dignité et l’indépendance de la Kabylie. Car pour se développer, s’épanouir et libérer tout son potentiel, la Kabylie a besoin de son indépendance et de son propre système éducatif.

Le peuple kabyle ne peut construire son avenir sans maîtriser son système d’éducation, sans transmettre à ses enfants leur langue, leur histoire, leurs valeurs, leur mémoire collective et leur vision d’un monde moderne, en perpétuelle évolution. Or, l’école algérienne, depuis sa création, est un outil d’endoctrinement idéologique, d’aliénation culturelle et identitaire, imposant une lecture unique d’une fausse histoire et excluant délibérément tout référent amazigh, et plus particulièrement kabyle.

Pour y remédier, le Gouvernement kabyle en exil (Anavad) a conçu un système éducatif propre à la Kabylie, en rupture totale avec le modèle algérien, et aligné sur les standards pédagogiques internationaux les plus performants. Ce système, inspiré des meilleurs modèles éducatifs mondiaux tels qu’évalués par le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) intègre les principes éprouvés d’excellence académique, d’équité, d’innovation, de valorisation des compétences fondamentales et de promotion de la pensée critique.

Hamou Ath-Ali

Ministre de l’Éducation et de la formation

Gouvernement kabyle en exil (Anavad).

