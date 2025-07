Parlement kabyle : Communiqué de clôture de la session parlementaire 2024-2025

L’Imni Aqvayli (le Parlement Kabyle) a tenu samedi 26 juillet 2025 sa plénière de clôture de la session parlementaire 2024/2025.

Cette session de la deuxième législature 2023/2026 tenue en présence du premier ministre de l’Anavad Monsieur Hanafi Ferhouh, qui a eu l’honneur de prononcer le discours de clôture, a été marquée par des travaux très intenses et constructifs pour la consolidation de la viabilité du jeune Etat Kabyle.

Malgré l’encerclement en surnombre de la Kabylie par la soldatesque du pouvoir colonial algérien, les arrestations et emprisonnements arbitraires de tout citoyen kabyle qui tient à sa Kabylité, la répression féroce et les représailles multiples auxquelles sont soumis les parlementaires kabyles ainsi que les obstacles divers qui entrave l’exercice libre de leur mission, ils ont réussi grâce à leur détermination et engagement inébranlable pour l’indépendance de la Kabylie, à aboutir à des résultats et des avancées significatives pour la cause du peuple Kabyle, qui milite pacifiquement et dans le cadre du droit international, pour le recouvrement de sa souveraineté confisquée en 1857, lorsque la France coloniale de l’époque a annexée de force, la Kabylie à l’Algérie qu’elle venait de créer en 1839.

Divers projets et propositions de lois et résolutions politiques qui renforcent l’action du gouvernement kabyle en exil, ont été adoptés durant cette session parlementaire.

La troisième et dernière session de la deuxième législature 2023/2026 qui reprendra ses travaux le mois de septembre prochain, sera une période cruciale et charnière dans l’avancement des travaux et divers projets de lois qui sont en finalisation au niveau de l’exécutif kabyle, prélude à la déclaration unilatérale de l’indépendance de la Kabylie par le Président Ferhat Mehenni, prévue avant la fin de l’année 2025, à moins que d’ici-là, l’Algérie ne s’engage à satisfaire les préalables fondamentaux suivants :

– La libération de tous les prisonniers politiques kabyles.

– Le rétablissement de la libre circulation de la diaspora kabyle, de et vers la Kabylie

– L’exonération des poursuites judiciaires.

– L’abrogation de l’article ignoble 87 bis du code pénal répressif algérien.

Dans cette perspective de proclamation unilatérale de l’indépendance de la Kabylie, le Président de l’Imni Aqvayli, le premier ministre et l’ensemble des parlementaires présents, exhortent les Kabyles à la mobilisation générale derrière le gouvernement kabyle en exil, à sa tête Monsieur le Président Ferhat Mehenni et la concentration des efforts de tout un chacun en vue de la reconnaissance au niveau international de L’Etat kabyle indépendant qui s’attellera pour la construction d’une Kabylie libre, démocratique et laïque, qui elle seule pourra assurer justice, bonheur, progrès socio-économique et une vie prospère à ses propres enfants.

Vive le Peuple Kabyle.

Liberté aux prisonniers politiques Kabyles.

Pour l’indépendance de la Kabylie.

Dimanche 27 juillet 2025

Le Président de l’Imni Aqvayli