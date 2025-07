Soutien à la communauté druze de Syrie (Communiqué de l’Anavad)

ANAVAD AQVAYLI DI VERRA

GOUVERNEMENT KABYLE EN EXIL

KABYLE GOVERNMENT IN EXILE

Porte-Parole

Soutien à la communauté druze de Syrie

Après les Kurdes, les Alaouites, les yézidis et les Chrétiens, la Kabylie libre dénonce avec la plus grande énergie la barbarie raciste que subit présentement la communauté druze et ce, dans une étrange inertie internationale et un silence assourdissant des tenants de l’indignation sélective.



Le Gouvernement kabyle en exil, Avanad, apporte tout son soutien à la communauté druze de Syrie qui traverse, une fois de plus, l’une des pires situations de son histoire. L’Anavad exprime la solidarité agissante du peuple kabyle envers les Druzes et envers tous les peuples de la planète qui souffrent et subissent l’injustice et la violence obscurantiste, religieuse et raciste.



Il est urgent de mettre un terme à cette « résurgence » d’une violence que le monde a crue révolue depuis des siècles. L’humanité du XXIè siècle mérite autre chose que ce qui se profile à l’horizon en raison des silences et des complicités que l’histoire retiendra inévitablement.

LMulud At Σazdin,

Porte-parole de l’Anavad,

22 juillet 2025

SIWEL 221226 JUIL 25