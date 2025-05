Sur kabyle.com, le porte-parole de l’Anavad livre une analyse directe des enjeux de la Kabylie (Interview exclusive)

PARIS (SIWEL) — Dans un entretien à lire absolument, publié par Kabyle.com ce 04 mai 2025, Lmulud At Σazdin, porte-parole du gouvernement kabyle en exil (Anavad) depuis décembre 2024, livre une analyse lucide et sans complaisance de la situation politique imposée par le régime colonial algérien. Il y réaffirme avec fermeté la marche irréversible du peuple kabyle vers l’indépendance, malgré la répression brutale, les menaces de guerre et les campagnes de propagande orchestrées depuis Alger.

Décryptant les manœuvres du pouvoir algérien, Lmulud At Σazdin dénonce une volonté d’étouffer et de détourner l’attention populaire Kabyle à travers une fuite en avant sécuritaire. Face à cela, il défend une stratégie fondée sur la clarté et la vigilance politiques, la résistance pacifique, la diplomatie active et la mobilisation du peuple Kabyle. « Même si entre nous, il peut exister des divergences, et nous les respectons, nous restons tous à des années-lumière des sombres desseins véhiculés par le régime algérien« , déclare-t-il sans détour.

L’interview, riche en déclarations fortes, en hommages aux martyrs kabyles, et en perspectives concrètes pour l’avenir, trace les contours d’une Kabylie tournée vers sa libération totale du joug algérien.

Lire l’entretien intégral sur Kabyle.com : https://kabyle.com/lmulud-at-%cf%83azdin-nous-restons-droits-dans-nos-bottes-et-gardons-le-cap-vers-lindependance

