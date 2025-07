Discours du président de l’Anavad, Ferhat Mehenni, à la cérémonie de remise du Prix International Prime Awards à Paris

Transcription du discours du Président du Gouvernement kabyle en exil (Anavad) et du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), Ferhat Mehenni, lors de la cérémonie de remise du Prix International Prime Awards à Paris.

Seul le prononcé fait foi

Paris – Jeudi 17 juillet 2025

Eminents membres de The International Prime Awards,

Honorable assistance, Azul

Ma d nek uklalaɣ arraz-a n tfenṭazit i yi tefkam, i tessasɣem d taqvaylit, i mi d taqvaylit i sersaɣ nnig ayen yellan.

Le prix « Lifetime Achievement in Cultural Advocacy & Self-Determination » que vous me décernez honore la Kabylie que je place au-dessus de tout.

En me distinguant de ce prestigieux prix, vous donnez la voix au peuple kabyle qui se bat pacifiquement pour son droit à la liberté, et à travers lui, vous donnez la voix à tous les peuples pacifiques, forcément sans voix comme lui.

L’excellence de la Kabylie est si importante dans de très nombreux domaines de recherche et d’innovation qu’il serait préjudiciable d’en priver l’humanité tout entière. Et cela ne peut se réaliser que dans le cadre de sa souveraineté recouvrée.

En me gratifiant de ce prix de prestige, ce sont les femmes et les hommes kabyles emprisonnés par l’Algérie que vous récompensez pour leurs sacrifices au service de la liberté et des droits humains dont le droit des peuples à l’autodétermination.

Éminents membres du Jury,

A travers ma voix, recevez la reconnaissance de la Kabylie pour l’honneur que vous venez de lui réserver à travers ma personne à cette mémorable cérémonie.

Je vous remercie

Paris, le 17/07/2025

Ferhat MEHENNI, président du Gouvernement Kabyle en exil (Anavad)