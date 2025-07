Entretien du président Ferhat Mehenni accordé à Yana Grinshpun

Ferhat Mehenni : “La Kabylie est une nation et le restera. Elle redeviendra indépendante.”



PARIS — Dans un entretien accordé par le président du Gouvernement kabyle en exil (Anavad), Ferhat Mehenni, à Yana Grinshpun, maître de conférences à la Sorbonne Nouvelle -Paris III, fondatrice de l’Institut du Discours et animatrice de la chaîne « Perditions idéologiques », le fondateur du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK) est revenu sur les fondements historiques, politiques et culturels de la revendication indépendantiste kabyle.

Il a rappelé que la Kabylie est une nation millénaire, structurée bien avant l’apparition de l’Algérie, dotée d’une économie industrieuse et d’un système social fondé sur la laïcité, l’autogestion villageoise (chaque village étant une mini République pour paraphraser Ernest Renan) et dont les valeurs et principes sont issus de son attachement viscéral à la liberté. Selon lui, la colonisation française puis la domination algérienne ont brisé ses structures, nié son identité et tenté de l’assimiler, sans jamais réussir à effacer l’aspiration profonde du peuple kabyle à recouvrer sa souveraineté. Revenant sur la colonisation dite “intérieure” par le régime d’Alger, Ferhat Mehenni a dénoncé l’effacement administratif du mot “Kabylie”, les tentatives de grand remplacement culturel et le pillage des ressources. Il a souligné que la Kabylie coche toutes les cases définissant un peuple, un Etat, une Nation tant les Kabyles forment une communauté humaine qui se reconnaît des traits communs, géographiques, ethniques, linguistiques et culturels sur la base desquels elle veut constituer une entité politique souveraine.

Il est également revenu sur les événements du Printemps Noir de 2001, qualifiés de traumatisme fondateur ayant déclenché la prise de conscience nationale kabyle. “Nous avons réalisé que nous étions seuls et que notre salut passait par la maîtrise de notre destin”, a-t-il déclaré.Enfin, Mehenni a réaffirmé que la Kabylie proclamera son indépendance d’ici la fin de l’année 2025 si Alger refuse de négocier son avenir en organisant un référendum sous l’égide d’observateurs de l’ONU, appelant à un futur de paix et de coopération avec les peuples du monde, y compris arabes, juifs ou berbères. Il a conclu par un message d’espoir : “Le régime algérien n’est pas éternel. La peur non plus.”

Voici la transcription textuelle résumée de l’entretien tel que publiée par la chaîne « perditions-ideologiques », une plateforme de discussions entre des représentants de diverses disciplines universitaires portant sur la déconstruction des discours qui sapent le fondement de la liberté de la pensée et nuisent à la vie démocratique de la cité : Ferhat Mehenni, président du Gouvernement kabyle en exil, fondateur du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK) et figure emblématique de la lutte pour la reconnaissance et l’indépendance de la Kabylie a fait l’honneur à Perditions-idéologiques en parlant de l’histoire de la Kabylie millénaire, de ses aspirations à l’indépendance et de son identité nationale. Chapitres de l’entretien : – 00:04:12 – §1 : Histoire de la Kabylie

– 00:20:25 – §2 : Qui sont les Berbères ? Que désigne le terme « amazigh » ? Qui sont les Kabyles ?

– 00:34:12 – §3 : La colonisation « interne »

– 00:44:29 – §4 : Le Printemps Noir

– 00:49:41 – §5 : Vers un gouvernement provisoire kabyle en exil

– 00:51:15 – §6 : Le monde post-colonial

– 00:56:46 – §7 : Boualem Sansal, Christophe Gleizes

– 01:01:51 – §8 : Message aux jeunes Kabyles



https://youtu.be/L1kHdJGtmQw Voir l’entretien sur la chaîne « perditions-ideologiques » :

