Ferhat Mehenni reçoit le prix “Lifetime Achievement” lors des International Prime Awards 2025 à Paris

PARIS — Ce jeudi 17 juillet 2025, des leaders, innovateurs et bâtisseurs du changement venus du monde entier se sont réunis au prestigieux Automobile Club de France, situé Place de la Concorde à Paris, pour assister à la cérémonie de remise des International Prime Awards 2025 — une célébration internationale de l’excellence, de la vision et de l’impact sociétal.

Invité d’honneur, Ferhat Mehenni, 74 ans, président du Gouvernement kabyle en exil (Anavad) et fondateur du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK), a reçu le prix “Lifetime Achievement in Cultural Advocacy & Self-Determination”. Ce prix récompense une vie entière consacrée à la défense de l’identité culturelle, des droits fondamentaux et du droit à l’autodétermination du peuple kabyle.

Déjà lauréat en 2013 du prix international de la paix “GUZI Peace Prize”, pour « ses efforts inlassables à trouver des solutions pour le bien-être des populations et pour ses contributions significatives au maintien de la paix », Ferhat Mehenni fut également, en 2023, co-récipiendaire avec l’ancien président de la Catalogne Carles Puigdemont du prix “Independantium”, décerné par l’Université du Québec à Montréal (UQAM), pour « leurs comportements exemplaires dans le processus de libération, d’émancipation des peuples et de création de leurs États ».

Cette nouvelle reconnaissance internationale, fondée sur le mérite, marque une étape symbolique dans la lutte pacifique du peuple kabyle, en saluant son plus grand porte-voix.

Parmi les autres lauréats figure notamment le lieutenant-colonel Laurent Attar-Bayrou, ancien casque bleu de l’ONU et membre de la FINUL, actuel président de l’Association Internationale des Soldats de la Paix (AISP/SPIA), vice-président de la commission Europe de la Fédération mondiale des anciens combattants (FMAC) et président de la Fédération nationale des anciens des missions extérieures (FNAME-OPEX), salué pour son engagement pacifique et la vision humaniste de sa carrière militaire.

Créés en 2022 par Prime Events & Awards LLC, les International Prime Awards mettent à l’honneur des individus et des organisations qui incarnent l’excellence, le leadership et la transformation durable dans leur domaine.

Selon ses fondateurs, « chaque prix résulte d’un processus de sélection exigeant, fondé sur des critères personnalisés et une évaluation méritocratique des réalisations et de leur impact.

Bien au-delà d’un simple trophée, il s’agit d’une reconnaissance tangible de leur contribution au progrès mondial« .

Une captation vidéo de la cérémonie de remise du prix ainsi que le discours du président Ferhat Mehenni suivra prochainement.

