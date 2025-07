La Kabylie debout : Un peuple fier, résistant et déterminé à vivre libre

(SIWEL) — La Kabylie n’a pas peur de disparaître, mais elle refuse de renoncer à son avenir. Forte de son histoire millénaire, de ses droits inaliénables et de ses valeurs universelles, cette nation lutte pour préserver sa dignité, sa liberté et sa justice. Loin d’être naïve ou oublieuse, la Kabylie incarne un peuple ouvert, tolérant, mais inflexible face à l’oppression et aux tentatives d’effacement de son identité.

L’histoire de la Kabylie est marquée par son refus de la domination et de la tyrannie. De la résistance de Lalla Fatma N’Soumer à la lutte contemporaine pour l’autodétermination, les Kabyles ont toujours défendu leur droit à exister en tant que peuple libre. Leur mémoire collective, transmise de génération en génération, est intacte. Leur fierté n’est pas un mythe, mais une réalité forgée dans les combats pour la justice et la dignité.

Face à un régime algérien qui, depuis 1962, nie leurs droits et réprime leurs aspirations, les Kabyles restent debout. Certains, collaborateurs ou arrivistes, tentent de falsifier leur histoire ou de saper leurs fondements. Mais le peuple et son élite veillent, démasquant chaque trahison et chaque manœuvre destinée à les soumettre.

La Kabylie est une terre d’accueil, généreuse et hospitalière. Elle a toujours su intégrer ceux qui respectent ses valeurs : démocratie, laïcité, égalité. Mais cette hospitalité ne signifie pas faiblesse. Les Kabyles refusent que leur tolérance soit exploitée pour justifier l’injustice ou l’assimilation forcée.

«Vouloir vivre en Kabylie impose de respecter son identité» , pourrait-on dire. Ceux qui s’y installent doivent comprendre que cette terre n’est pas une page blanche à coloniser, mais une nation avec ses propres lois, sa culture et ses aspirations. La Kabylie n’acceptera jamais que des pratiques rétrogrades ou des politiques oppressives menacent son modèle de société.

Aujourd’hui, la Kabylie subit répression et injustice. Mais elle ne baisse pas les bras. Son remède contre l’occupation ? La libération. Comme le mur de Berlin est tombé, le colonialisme et la tyrannie s’effondreront devant la détermination d’un peuple éveillé.

Le mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK) et d’autres forces vives portent ce combat avec courage. Leur objectif n’est pas la haine, mais la justice – un État kabyle libre, démocratique et respectueux des droits humains.

La Kabylie n’est pas une terre à conquérir, mais une nation à reconnaître. Elle continuera de lutter, sans violence mais avec une détermination inébranlable, pour son droit à l’autodétermination.

Vive la Kabylie libre – non par esprit de division, mais par amour de la justice, de la démocratie et de la dignité humaine.

Hommage au peuple kabyle, héritier de Lalla Fatma N’Soumer, dont le courage inspire encore aujourd’hui la résistance contre l’oppression.

Vive la Kabylie libre et indépendante.

Boualem Afir.

SIWEL 170414 JUIL 25

KAB68565 1 G 508 20250717 04:49 UTC+1 FRA/SIWEL-RC2286