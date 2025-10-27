Longueuil célèbre la Kabylie en baptisant une allée en son honneur

Québec (SIWEL) —Après l’inauguration de l’Allée de la Kabylie à Laval en octobre 2019, c’est au tour de la ville de Longueuil de rendre un hommage appuyé à ce pays frondeur. Par une décision officielle du conseil municipal, une nouvelle allée portera désormais le nom de la Kabylie, renforçant ainsi les liens symboliques entre le Québec et la culture kabyle.

Le processus démocratique : une réponse à une initiative citoyenne

Comme l’explique Carl Lévesque, conseiller municipal et président de la commission de toponymie, ce projet est né d’une démarche citoyenne. « Tout est parti d’une demande émanant de citoyens et de la société civile. Dans ce cas précis, nous avons reçu une proposition pour nommer un lieu en l’honneur de la Kabylie. Après un travail de recherche et une collaboration étroite avec ma collègue Lysa Belaiche, nous avons convenu qu’un site particulier se prêtait parfaitement à cette demande. »

Cette démarche souligne l’accessibilité et la réactivité des institutions municipales aux demandes de la communauté.

Un choix symbolique : l’allée qui mène à la nature

L’emplacement n’a pas été choisi au hasard. L’allée de la Kabylie donne accès au Boisé Du Tremblay, le plus grand espace vert de Longueuil, destiné à devenir un refuge protégé à perpétuité.

Lysa Belaiche, conseillère municipale, détaille la symbolique de ce choix devant la caméra deTQ5 : « J’ai pensé que c’était une excellente idée de renommer cette partie qui mène vers ce boisé exceptionnel. C’est un espace vert qui, comme mon collègue Carl l’a mentionné, évoque immédiatement les paysages de la Kabylie. Mais au-delà de la ressemblance physique, c’est aussi un hommage aux valeurs kabyles, profondément enracinées dans le respect de la terre, la protection de l’environnement et le respect du vivant. Pour moi et les membres du comité, cette évidence s’est imposée d’elle-même. »

Carl Lévesque abonde en ce sens à l’interrogation de monsieur Rachid Ait Ali Oukaci de TQ5 Media : « J’ai entendu dire que la Kabylie est une région verte et montagneuse. Cette allée boisée, qui serpente vers une zone de conservation, est donc un écrin parfait pour honorer son nom. »

Le rôle moteur de la communauté kabyle

À l’origine de ce projet, on trouve l’association Amitié Québec-Kabylie, qui a soumis la proposition en s’inspirant du précédent lavallois. Cette initiative démontre la vitalité et l’intégration positive de la communauté kabyle dans la société québécoise.

« Je suis très heureuse et très fière qu’on puisse nommer ce magnifique endroit en l’honneur de la Kabylie », se réjouit Lysa Belaiche.

Carl Lévesque ajoute : « Nous sommes fiers, à Longueuil, de compter parmi nous des citoyens d’origine kabyle qui s’intègrent remarquablement bien et qui contribuent de multiples façons au développement économique, social et culturel de notre ville et du Québec. Cet hommage est aussi une reconnaissance de leur apport précieux. »

Un acte aux résonances politiques et démocratiques

Cet événement s’inscrit dans le contexte des prochaines élections municipales du 2 novembre 2025. Lysa Belaiche est candidate pour Coalition Longueuil et Carl Lévesque briguer un nouveau mandat.

Tous deux ont profité de l’occasion pour rappeler l’importance de l’engagement civique. « Nous avons cette richesse au Québec d’avoir une démocratie. Il y a beaucoup d’endroits dans le monde où les gens n’ont pas ce loisir, malheureusement. Alors, quel que soit votre choix, l’importance, c’est d’aller voter », ont-ils souligné.

Par ailleurs, les réalisations de la mairesse Catherine Fournier, en poste depuis 2021, notamment en matière de protection de l’environnement et de dialogue citoyen, semblent créer un terreau favorable pour la poursuite de tels projets symboliques et fédérateurs.

Boualem Afir.