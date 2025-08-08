Communiqué du Gouvernement Kabyle en exil

À l’initiative du Premier ministre du Gouvernement kabyle en exil, une réunion de travail s’est tenue récemment avec le Bureau du Parlement kabyle.

Organisée en amont de la rentrée parlementaire, cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la feuille de route stratégique du mouvement en vue de la Déclaration unilatérale d’indépendance (DUI) de la Kabylie.

Dans un climat constructif et empreint de sérénité, les échanges ont porté sur les dossiers prioritaires, l’évaluation de la situation actuelle en Kabylie, la coordination entre les institutions, ainsi que sur les moyens de renforcer l’action diplomatique et politique du Gouvernement en exil.

Le Premier ministre a rappelé l’importance de la cohésion entre les structures, de la discipline institutionnelle et de l’adoption d’un langage commun autour de la stratégie de l’Anavad. De son côté, le Bureau du Parlement a présenté les grandes lignes de la rentrée législative, centrées sur les enjeux de souveraineté, de transition et d’organisation interne.

Cette réunion marque une étape importante dans le processus de consolidation des institutions de la Kabylie en lutte pour son indépendance et réaffirme la détermination du mouvement à agir avec rigueur, méthode et légitimité.

Le Directeur de cabinet du Premier ministre