Vandalisme contre la Porte des Étendards à Vgayet – Atteinte grave au patrimoine historique de la Kabylie

Le Ministère de l’Intérieur du Gouvernement Kabyle en Exil condamne avec la plus grande fermeté le vandalisme perpétré contre la Porte des Étendards, monument historique majeur de la cité hammadite de Vgayet, ancienne capitale du royaume hammadite au XIᵉ siècle.

La Porte des Étendards, considérée comme la principale des six portes de la cité fortifiée, témoigne de la grandeur politique, culturelle et architecturale de la Kabylie médiévale. Ce monument, classé parmi les joyaux du patrimoine kabyle, a été détruit, arraché et remplacé par une structure en aluminium, dans un acte de mépris absolu pour l’histoire et la mémoire de notre peuple.

Le Ministère de l’Intérieur dénonce ce nouvel acte de profanation culturelle, expression du colonialisme d’État algérien qui persiste à vouloir effacer toute trace de la présence kabyle, de son histoire et de sa civilisation. Ce n’est pas un simple acte de négligence : c’est une volonté politique délibérée d’anéantissement de l’identité kabyle, menée dans le silence et l’impunité.

Le Ministère rappelle que la Kabylie possède un droit inaliénable à la sauvegarde, la restauration et la gestion autonome de son patrimoine. Aucun pouvoir colonial ne saurait disposer des monuments kabyles comme d’un bien sans maître.

En conséquence, le Ministère de l’Intérieur du Gouvernement Kabyle en Exil exige :

– 1. La restitution immédiate de la Porte des Étendards à son emplacement d’origine ;

– 2. La restauration intégrale du monument par des spécialistes du patrimoine kabyle ;

– 3. L’ouverture d’une enquête internationale sur les destructions patrimoniales commises en Kabylie par le régime algérien ;

– 4. La reconnaissance d’un statut protégé pour le patrimoine kabyle, sous la supervision d’institutions culturelles indépendantes et de la diaspora.

Le Ministère exprime son soutien total aux citoyens, historiens et associations de Vgayet qui, malgré la répression et les menaces, continuent de défendre la mémoire de la Kabylie. Leur engagement incarne la résistance et la dignité d’un peuple qui refuse l’effacement.

La Porte des Étendards demeure, malgré les blessures infligées, le symbole de la continuité historique et de la souveraineté future de la Kabylie.

Fait à Paris, le 11/10/2025

Pour le Gouvernement Kabyle en Exil

Le Ministre de l’Intérieur

Mounir BOUTEGRABET

SIWEL 110905 NOV 25