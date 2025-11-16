PARIS (SIWEL) — Ferhat Mehenni a révélé, ce 16 novembre, avoir été approché par des émissaires d’Abdelmadjid Tebboune, venus lui demander de renoncer à la déclaration d’indépendance du Pays kabyle prévue le 14 décembre.

Lors de cette prise de parole à Paris, où il était invité dans le cadre d’un événement public, le président du Gouvernement kabyle en exil a précisé que ces démarches discrètes du pouvoir algérien n’avaient abouti à aucun compromis, Alger refusant d’accepter les conditions préalables fixées : libération des prisonniers kabyles et abrogation de la loi assimilant le MAK à une organisation terroriste. Faute de réponse favorable, le Président de l’Anavad estime que « le président algérien n’a pas l’autorité nécessaire pour imposer une solution », justifiant ainsi le maintien de la proclamation.

À quatre semaines de la date annoncée, prévue en France et dans la région parisienne, la déclaration d’indépendance domine largement les discussions au sein du peuple kabyle et de la diaspora. Le contexte est d’autant plus notable que Ferhat Mehenni n’a pas démenti l’article de Sahel Intelligence, largement relayé, affirmant l’existence d’un autre contact, cette fois initié par le général Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’armée algérienne. Une absence de démenti que beaucoup interprètent comme un signe de l’intensification des tractations en coulisses à l’approche du 14 décembre.

nbb,