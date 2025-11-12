Sansal libre : Soulagement et appel à la libération des prisonniers politiques kabyles (Ferhat Mehenni)

PARIS (SIWEL) — Ferhat Mehenni, président du Gouvernement kabyle en exil (Anavad), a salué ce mercredi la libération de l’écrivain Boualem Sansal, détenu depuis le 16 novembre 2024 pour un « délit d’opinion ». Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a dénoncé « l’infantilisme des militaires algériens » et qualifié cette arrestation d’« arbitraire et scandaleuse ».

Ferhat Mehenni a souligné que la détention de l’auteur du Serment des barbares illustrait « le terrorisme d’État » exercé par le pouvoir algérien contre ses opposants : « Il n’y avait pas de prison assez grande pour contenir un homme de sa stature », a-t-il écrit. Selon lui, la libération de Sansal, intervenue sous forme de « grâce présidentielle », ne serait qu’« une vaine tentative des militaires de ne pas perdre la face » face aux pressions diplomatiques exercées par la France.

Le président de l’Anavad a rappelé que l’incarcération de Boualem Sansal avait mis en lumière la situation des prisonniers politiques kabyles, et a exprimé l’espoir que cette attention internationale se poursuive jusqu’à leur libération.

Ferhat Mehenni a enfin annoncé que la Déclaration d’indépendance de la Kabylie sera proclamée le 14 décembre prochain, faute de « geste d’apaisement en faveur des détenus kabyles » et d’« interlocuteur valable parmi les décideurs algériens ». Il a conclu son message par un appel à la persévérance du combat pacifique.