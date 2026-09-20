Ferhat Mehenni invité à « Bashan in Paris », une rencontre internationale consacrée à la cause druze

MONTARGIS, FRANCE (SIWEL) — Une délégation kabyle conduite par Ferhat Mehenni, président de la République fédérale de Kabylie et du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), a participé samedi 19 septembre 2026 à « Bashan in Paris », une rencontre organisée en France par l’American International Druze Public Affairs Council (AIDPAC). Invité à prendre la parole, Ferhat Mehenni s’est adressé à l’assistance notamment en kabyle et en arabe, en présence d’Ayoub Kara, ancien ministre israélien et président mondial de l’AIDPAC.

La rencontre s’est tenue à l’Espace Jean-Vilar d’Amilly, près de Montargis. Placée sous le thème « For a Free and Dignified Future for Our People » — « Pour un avenir libre et digne pour notre peuple » — elle réunissait des responsables et représentants druzes ainsi que plusieurs invités internationaux.

L’événement était organisé par l’American International Druze Public Affairs Council (AIDPAC) autour de la cause de Bashan, appellation désormais employée par une partie des responsables druzes de Soueïda pour désigner leur territoire dans le sud de la Syrie.

Cette terminologie s’est notamment imposée dans le discours politique de Cheikh Hikmat al-Hijri, l’une des principales autorités spirituelles druzes de Syrie. En avril 2026 a été constitué un Conseil administratif de Jabal Bashan, tandis qu’al-Hijri a réaffirmé en mai le droit des Druzes à l’autodétermination et présenté la mise en place d’une administration autonome distincte de Damas comme un processus irréversible.

Une délégation kabyle parmi les invités

La présence d’une délégation kabyle constituait l’un des éléments politiques de cette rencontre internationale.

À sa tête, Ferhat Mehenni a été invité à prendre la parole devant l’assistance. Le président kabyle s’est notamment exprimé en kabyle et en arabe, s’adressant ainsi directement aux participants et représentants présents.

Son intervention a porté la voix de la Kabylie devant une assemblée engagée dans la défense des droits et de l’avenir politique du peuple druze.

La participation kabyle intervient également dans un contexte où les responsables de Jabal Bashan ont progressivement inscrit leur action dans une démarche internationale. En mai dernier, Hikmat al-Hijri déclarait que la voie vers l’autodétermination avançait et qu’aucune autorité ne devait s’imposer à la région en dehors de celle choisie par sa population. Il avait également publiquement remercié Israël pour son soutien.

Lire l’article de SyriacPress « Sheikh Hikmat al-Hijri reaffirms call for Druze self-determination and autonomous administration in Jabal Bashan » (https://syriacpress.com/blog/2026/05/22/sheikh-hikmat-al-hijri-reaffirms-call-for-druze-self-determination-and-autonomous-administration-in-jabal-bashan/)

Ferhat Mehenni aux côtés d’Ayoub Kara

Sur scène, Ferhat Mehenni était notamment accompagné d’Ayoub Kara, ancien ministre israélien des Communications et ancien député du Likoud à la Knesset, présenté par l’AIDPAC comme son président mondial.

La présence simultanée des responsables kabyles et druzes donne à cette rencontre une dimension qui dépasse son programme culturel. Celui-ci comprenait également une exposition, une conférence historique, des prestations culturelles et une table ronde.

L’affiche de « Bashan in Paris » résumait l’ambition de la rencontre par cette formule :

> « From Europe to Bashan, united by heritage, freedom & dignity. »

> « De l’Europe à Bashan, unis par l’héritage, la liberté et la dignité. »

Pour la Kabylie, la participation à cette rencontre constitue ainsi un nouveau contact international avec des représentants d’un peuple dont une partie des dirigeants revendique désormais ouvertement le droit à l’autodétermination et une administration politique propre dans le sud de la Syrie. Cette orientation est publiquement défendue par Hikmat al-Hijri depuis plusieurs mois.

SIWEL 201555 SEP 26