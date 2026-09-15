Journal officiel : le décret nommant Mulud At Azdin à la présidence du BEG du MAK est publié

PARIS (SIWEL) — La nomination de Mulud At Azdin à la présidence du Bureau Exécutif Général du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), annoncée dimanche 13 septembre à Paris lors de la rentrée politique du mouvement, est désormais formalisée par le décret n° GZM/ASAN/2026/0901, publié au Journal officiel de la République fédérale de Kabylie. Signé par le président Ferhat Mehenni, le texte fixe également les missions et les prérogatives confiées au nouveau président du BEG.

La nomination de Mulud At Azdin, annoncée par le président Ferhat Mehenni lors de la rentrée politique du MAK organisée le 13 septembre à Paris, est officiellement consacrée par sa publication au Journal officiel de la République fédérale de Kabylie.

Le décret n° GZM/ASAN/2026/0901, daté du 13 septembre 2026, dispose en son article premier que Mulud At Azdin est nommé président du Bureau Exécutif Général du MAK. Il occupait jusque-là le poste de porte-parole du Gouvernement kabyle en exil (Anavad).

Il succède à Reza At Sεid, que le décret indique être appelé à poursuivre son engagement dans le cadre d’autres missions. Le texte lui adresse également les remerciements de la Présidence pour le travail accompli et son engagement au service du MAK et de la Kabylie.

Le décret précise les missions confiées au nouveau président du BEG. Celui-ci est chargé de « coordonner, de structurer et de redynamiser l’action des structures du MAK en Kabylie et dans la diaspora ».

Pour mener à bien cette mission, Mulud At Azdin est habilité à constituer son équipe et à mettre en place les pôles de travail nécessaires. Les cadres, responsables et structures du MAK sont appelés à l’accompagner dans l’exercice de ses fonctions. Le décret prévoit également que les responsables des institutions de la République fédérale de Kabylie lui facilitent la tâche, chacun dans son domaine de compétence.

Dans sa première allocution devant les cadres et militants du mouvement en qualité de président du BEG, Mulud At Azdin avait placé son mandat sous le signe du renforcement de l’organisation, de la formation politique et du renouvellement de l’action militante. Il aura également à coordonner les travaux préparatoires au prochain congrès du MAK, prévu dans un an.

Le décret prend effet à compter de sa date de signature, le 13 septembre 2026.

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TEXTE INTÉGRAL DU DÉCRET

N° GZM/ASAN/2026/0901

Décret portant nomination du président du Bureau Exécutif Général du MAK (BEG)

Vu la réélection de M. Ferhat Mehenni en tant que président du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK) et du Gouvernement kabyle en exil (Anavad) à l’issue du cinquième congrès du MAK du 15 janvier 2023 ;

Considérant la nécessité de renforcer et de coordonner l’action des structures du MAK ;

Après consultation des cadres du MAK et des présidents des coordinations régionales ;

IL EST DÉCIDÉ CE QUI SUIT

■ Article 1er : Mass Mulud At Azdin est nommé président du Bureau Exécutif Général du MAK (BEG).

■ Article 2 : Il succède à Mass Reza At Sεid, appelé à poursuivre son engagement dans le cadre d’autres missions. La Présidence lui exprime ses remerciements pour le travail accompli et pour son engagement au service du MAK et de la Kabylie.

■ Article 3 : Le président du BEG a pour mission de coordonner, de structurer et de redynamiser l’action des structures du MAK en Kabylie et dans la diaspora.

■ Article 4 : Pour l’accomplissement de sa mission, il est habilité à constituer une équipe et à mettre en place les pôles de travail nécessaires.

■ Article 5 : Les cadres, les responsables et les structures du MAK sont chargés de l’accompagner dans l’accomplissement de sa mission.

■ Article 6 : Les responsables des institutions de la République fédérale de Kabylie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lui faciliter la tâche.

■ Article 7 : Le présent décret prend effet à compter de sa date de signature et sera publié au Journal officiel de la République fédérale de Kabylie.

Fait à Paris,

Le 13 septembre 2026

Ferhat Mehenni

Président de la République fédérale de Kabyle

Président du Gouvernement kabyle en exil (Anavad)

Président du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK)

Consulter le décret au Journal officiel de la République fédérale de Kabylie :

SIWEL 152345 SEP 26