Rentrée politique du MAK : Ferhat Mehenni revient sur l’actualité en Kabylie et appelle à préparer l’avenir

PARIS (SIWEL) — À l’occasion de la rentrée politique du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie, le président du MAK et de la République fédérale de Kabylie, Ferhat Mehenni, a livré une allocution consacrée à la situation en Kabylie, à la répression exercée par le régime algérien et aux grandes échéances qui attendent le mouvement.

Revenant sur les accusations régulièrement portées contre le MAK, Ferhat Mehenni a estimé que le pouvoir algérien cherchait à associer le mouvement « à n’importe quel complot » afin de masquer ses propres échecs. Il a mis les autorités algériennes au défi de convaincre « un seul État ou une seule organisation de défense des droits de l’Homme » que le MAK serait une organisation terroriste.

Le Président est également revenu sur les incendies meurtriers ayant frappé la Kabylie. Après s’être incliné devant la mémoire des victimes, il a directement mis en cause le régime algérien et dénoncé l’opacité entourant le bilan humain ainsi que les tentatives de diversion qui ont suivi la catastrophe.

Évoquant le projet de rétablissement de la peine de mort, Ferhat Mehenni a mis en garde contre son éventuelle utilisation à des fins politiques : « Ce ne sont pas des régimes forts qui appliquent la peine de mort, ce sont des régimes faibles. » Selon lui, cette mesure vise avant tout à instaurer la peur dans une société sur laquelle le pouvoir perd progressivement son emprise.

Le Président a réaffirmé le caractère pacifique du combat kabyle, tout en appelant les dirigeants algériens à faire preuve de responsabilité : « Le MAK n’a jamais fermé la porte à la négociation. » Il a rappelé que cette démarche devait s’inscrire dans le respect du droit, de la volonté du peuple kabyle et des principes fixés par le mouvement.

Ferhat Mehenni a ensuite abordé l’année politique à venir, marquée notamment par le premier anniversaire de la République fédérale de Kabylie et par la préparation du prochain congrès du MAK. Il a invité les militants à réfléchir à l’évolution de l’organisation et aux nouvelles formes que devra prendre son action après le passage « d’un mouvement à un État ».

« Le MAK est un patrimoine combatif de libération de la Kabylie », a-t-il déclaré, appelant à le préserver tout en adaptant les structures du combat à la nouvelle étape ouverte par la naissance de la République fédérale de Kabylie.

Il a également appelé à renforcer le soutien aux prisonniers politiques et à leurs familles, ainsi qu’à mobiliser les moyens nécessaires au déploiement de la diplomatie kabyle, avec pour objectif l’obtention des premières reconnaissances internationales de la République fédérale de Kabylie.

Enfin, Ferhat Mehenni a invité les militants à conserver une conduite exemplaire face aux campagnes d’insultes et de dénigrement : « Un militant du MAK doit toujours se comporter en gentleman. » Il a conclu son intervention en rendant hommage aux militants disparus et en exprimant sa confiance envers les femmes et les hommes engagés au service de la Kabylie.

nbd