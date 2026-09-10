« France-Afrique, quel avenir ? » : un lancement numérique prometteur avant le rendez-vous du 20 septembre à Paris

PARIS (SIWEL) — La campagne de lancement de France-Afrique, quel avenir ?, le nouvel essai de Ferhat Mehenni préfacé par Ivan Rioufol, connaît un démarrage numérique prometteur. La vidéo de présentation par son auteur a dépassé les 250 000 vues identifiées, 24h seulement après son lancement. Cette première séquence numérique précède désormais le lancement des rencontres publiques consacrées à l’ouvrage.

Le 20 septembre à Paris : le premier grand rendez-vous autour du livre

Après ce lancement numérique, le dimanche 20 septembre marquera à Paris le lancement des rencontres et ventes-dédicaces de France-Afrique, quel avenir ?.

Ferhat Mehenni rencontrera à cette occasion ses lecteurs pour présenter son ouvrage, revenir sur les réflexions qu’il y développe et échanger directement avec le public. La rencontre sera suivie d’une séance de vente-dédicace. Les personnes souhaitant y participer peuvent dès maintenant s’inscrire à la rencontre du 20 septembre sur DiasporaKabyle.com. Le site permet également de suivre la vie du livre, ses prochaines rencontres et les actualités liées à sa parution.

Des États aux peuples : Ferhat Mehenni propose une nouvelle stratégie d’influence

Dans un message publié sur X ce 10 septembre, Ferhat Mehenni explique la démarche qui l’a conduit à écrire France-Afrique, quel avenir ?. Il rappelle d’abord avoir « annoncé dès 2013 l’usure et la fin de la présence française en Afrique » et dit proposer aujourd’hui « un regard nouveau et iconoclaste sur la relation franco-africaine ».

Pour l’auteur, la France se trouve désormais confrontée à un choix stratégique. Alors qu’elle chercherait à « compenser par l’Europe sa puissance perdue en Afrique », Ferhat Mehenni l’invite à revoir profondément sa politique d’influence sur le continent.

« J’invite Paris à investir le champ de l’influence, non plus auprès des dictatures et des États défaillants, mais auprès des peuples prêts à bouleverser la géopolitique », écrit-il, défendant la perspective d’une « nouvelle relation fondée sur des intérêts mutuellement fructueux ».

Ferhat Mehenni conclut son message par une mise en garde adressée à la France : « Si elle ne sait pas saisir les opportunités historiques qui s’offrent à elle, d’autres puissances le feront à sa place. »

Publié aux éditions Godefroy de Bouillon et préfacé par Ivan Rioufol, France-Afrique, quel avenir ? est désormais disponible en librairie et sur les principales plateformes de vente en ligne.

Le livre peut notamment être commandé sur Fnac.com ainsi que sur Amazon.

Toutes les informations concernant le livre, ses points de vente et les prochains événements sont disponibles sur DiasporaKabyle.com.

nbb,

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