Rentrée politique du MAK – Le Président nomme Mulud At Azdin à la présidence du Bureau exécutif général

PARIS (SIWEL) — Le Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie a tenu, dimanche 13 septembre à Paris, sa rentrée politique, marquée par la nomination de Mass Mulud At Azdin à la présidence du Bureau Exécutif Général du MAK (BEG).

Le programme de cette journée s’est déroulé comme prévu, dans une atmosphère fraternelle et militante. La rencontre a débuté par un hommage aux militants disparus au cours de l’été. Une vidéo de Mass Reza Selhi, président sortant du BEG, a ensuite été diffusée. Le Président du MAK et de la République fédérale de Kabylie, Mass Ferhat Mehenni, l’a remercié pour le travail accompli, son engagement et sa loyauté durant les six années passées à la tête de l’exécutif du mouvement.

Le Président Ferhat Mehenni a ensuite officialisé la nomination de Mass Mulud At Azdin à la présidence du Bureau Exécutif Général du MAK. Le nouveau président du BEG aura notamment pour mission de coordonner les travaux pour la préparation du congrès du MAK prévu dans un an mais aussi de structurer et de redynamiser l’action des structures du mouvement souverainiste.

Dans sa première allocution, Mass Mulud At Azdin, anciennement porte-parole de l’Anavad, a remercié le Président pour sa confiance, rendu hommage à son prédécesseur et salué la détermination des cadres, des militants et des sympathisants du MAK à qui il a adressé un message de fraternité.

Il a placé son mandat sous le signe du renforcement de l’organisation, de la formation politique et du renouvellement de l’action militante. Un programme de formation destiné à l’ensemble des coordinations doit notamment être présenté et déployé dans les prochaines semaines.

La rentrée politique s’est poursuivie par une intervention du Président Ferhat Mehenni consacrée à l’actualité kabyle et internationale qui sera diffusée prochainement sur Taqvaylit TV, puis par l’assemblée générale de la Coordination Île-de-France du MAK, présidée par Massa Kahina Zidane.

Nous reviendrons prochainement sur le déroulement de cette journée empreinte de dynamique, de détermination mais aussi d’émotion.

nbd,