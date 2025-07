TV5 Monde publie le droit de réponse du MAK

Les militants du MAK ainsi que l’ensemble des Kabyles et des amis de la cause kabyle en savent gré au service public audiovisuel francophone pour cette réaction rapide et responsable.

La personne morale que représente le MAK entend exercer à chaque fois que le cas se présentera le principe du « droit de réponse » prévu par la loi en contrepartie de la liberté de la presse.

Ci-dessous, notre droit de réponse publié, ainsi que le lien vers l’article initial sur le site de TV Monde :

« Responsables et militants du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie, nous sommes tenus de réagir à l’article. À titre liminaire, il nous importe pour la mémoire de Massinissa Ghermah et de son martyr, de rappeler que ce dernier n’a pas été « interpellé après une banale altercation entre jeunes et gendarmes », mais kidnappé sous le porche de son domicile, par des gendarmes qui videront ensuite une charge de kalachnikov sur lui dans l’enceinte même de la brigade de gendarmerie locale.

Nous regrettons et nous inscrivons en faux contre le propos de Monsieur Zeghidour, dont la probité n’est pas en cause, selon lequel notre mouvement se consoliderait sur des fondements « ouvertement anti-arabes, anti-islamistes et pro-israéliens, y compris lors de la guerre de Gaza« . S’il assume pleinement son combat perpétuel contre l’islamisme et toute forme de fanatisme, le MAK n’a jamais nourri le moindre sentiment « anti-arabe ».

Pas plus qu’il n’a jamais pris part au conflit israélo-palestinien, si ce n’est pour souhaiter la fin des hostilités et l’émergence une solution pacifique. Aussi le propos incriminé ne peut être admis, s’inscrivant dans le registre de la diabolisation sionisante, par un régime algérien faisant commerce du drame palestinien.

Fondé sur les valeurs de l’humanisme et inlassablement attaché à la démocratie parlementaire, socle de la culture kabyle, le MAK invite tous ceux qui souhaitent se forger une opinion juste, à se référer à ses textes fondateurs, disponibles en ligne ».

Article de TV5 Monde : https://information.tv5monde.com/afrique/algerie-pourquoi-le-mak-est-cite-apres-la-condamnation-dun-journaliste-francais-pour