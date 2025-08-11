Kabylie-Québec : Rencontre entre Ferhat Mehenni et Mario Beaulieu à Paris

PARIS, Lundi 11 août 2025 (SIWEL) — En visite à Paris, le député québécois Mario Beaulieu a été reçu ce lundi par le président du Gouvernement kabyle en exil (Anavad) Ferhat Mehenni.
La rencontre entre les deux responsables du Bloc québécois et du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie a permis d’échanger sur les enjeux communs aux mouvements d’autodétermination qui luttent pacifiquement pour le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, droit consacré par le droit international.
Mario Beaulieu, ancien chef du Bloc québécois et ancien président du Mouvement Québec français, connu pour son combat en faveur de la souveraineté du Québec, est une figure engagée de la défense du français au Canada, il est respecté des Kabyles pour avoir interpellé à plusieurs reprises le gouvernement à la Chambre des communes du Canada sur la question kabyle.
Ferhat Mehenni, pour sa part, a salué l’engagement constant du député québécois en faveur des causes justes des peuples opprimés, rappelant les liens historiques et fraternels qui unissent les peuples québécois et kabyle qui partagent la même détermination à préserver leur identité, leur langue et leur culture.
Les deux hommes ont convenu de renforcer la coopération et les échanges entre leurs mouvements respectifs, tant sur le plan politique que culturel, afin de sensibiliser l’opinion publique internationale aux causes qu’ils défendent.
Cette rencontre s’inscrit dans la continuité des efforts du MAK et de l’Anavad pour tisser des alliances stratégiques à l’échelle mondiale et pour faire entendre la voix du peuple kabyle sur la scène internationale.
#Kabylie #Québec #Autodétermination #MarioBeaulieu #FerhatMehenni #Indépendance
SIWEL 112147 AOU 25
KAB68700 1 G 201 20250811 21:47 UTC+1 FRA/SIWEL-RC2631
Brisez la censure : Partagez cette information
En Algérie, tous les sites d’information kabyles, y compris Siwel, sont actuellement bloqués
Pour contourner cette censure, nous invitons tous ceux qui lisent cette note à partager l’information avec les Kabyles vivant en Kabylie ou en Algérie. Encouragez-les à installer un VPN ou à utiliser un navigateur sécurisé comme TOR. Ces outils, faciles à installer en quelques minutes, leur permettront de retrouver l’accès à des dizaines de sites bloqués et de rester informés.
Votre contribution à diffuser cette information peut faire toute la différence. Merci pour votre soutien !