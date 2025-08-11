Kabylie-Québec : Rencontre entre Ferhat Mehenni et Mario Beaulieu à Paris

PARIS, Lundi 11 août 2025 (SIWEL) — En visite à Paris, le député québécois Mario Beaulieu a été reçu ce lundi par le président du Gouvernement kabyle en exil (Anavad) Ferhat Mehenni.

La rencontre entre les deux responsables du Bloc québécois et du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie a permis d’échanger sur les enjeux communs aux mouvements d’autodétermination qui luttent pacifiquement pour le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, droit consacré par le droit international.