Le sens de la souffrance dans le combat du peuple kabyle. Par Raveh Urahmun

La journée dédiée à la résilience du peuple kabyle, a rouvert en moi les plaies jamais refermées d’un drame ancien mais toujours vivant. Elle m’a replongé dans la mémoire douloureuse d’un peuple martyrisé que la violence méthodique d’un régime totalitaire s’emploie à effacer. Les images, les vidéos, les cris, les récits brûlants de celles et ceux qui ont traversé l’enfer des incendies criminels, les témoignages des survivants, hantent la conscience de ceux qui refusent l’oubli. J’ai été bouleversé, saisi au cœur par l’intensité nue de cette souffrance, une douleur collective, une brûlure vive, mais bravée par une inébranlable volonté de vivre. Ce peuple, désarmé, militairement occupé, accablé, trahi, est toujours debout. Il ne plie pas. Il transforme la douleur en force, et la souffrance en ferment de liberté.

Le combat du peuple kabyle n’est pas une simple lutte politique, il est une quête existentielle. Il convoque des valeurs profondes comme la dignité, la vérité, le courage, la fidélité à soi. Comme tout véritable combat, il confronte l’âme à ses abîmes ; il met à l’épreuve les cœurs, il révèle les grandeurs mais aussi les faiblesses, les renoncements, les compromissions et même le stade suprême, la trahison. Il interroge chaque être sur sa propre humanité, sur sa capacité à faire face à l’injustice, à la peur, à la solitude, et parfois, au silence des siens.

Aucun Kabyle ne devrait ignorer l’ampleur de la tragédie qui frappe son peuple, agressé, muselé, haï, voué à disparition. Nul ne peut feindre l’ignorance face à la politique d’effacement qui vise ce peuple dans sa chair, sa langue, sa mémoire, son droit d’être, d’être lui-même. La cause est claire, limpide comme l’eau des sources de nos montagnes : la kabylité menacée dans ses fondements et son existence par une politique génocidaire. Il s’agit donc de résister à une entreprise de négation et d’anéantissement.

Le combat, dès lors, devient un phénomène total, qui engage la vie dans toutes ses dimensions : le corps, la pensée, la parole, l’histoire.

Le combat du peuple kabyle pour sa renaissance, pour sa liberté, pour la prise en mains de sa destinée, a révélé l’homme à lui-même. Il l’a contraint à penser par lui-même, à se décharger des fardeaux imposés, à s’interroger sur la cohérence entre ce qu’il croit et ce qu’il vit. Car la liberté véritable consiste non pas à faire ce qu’on veut, à faire ce que bon nous semble, mais elle est dans la fidélité à la vérité, quelles qu’en soient les conséquences, même lorsqu’elle fait mal, même lorsqu’elle isole. L’intégrité a un prix, et ce peuple le paie chaque jour.

La leçon de ce combat nous a confronté à l’injustice et nous a appris que subir l’injustice est un mal supportable, si cela permet de rester en accord avec soi-même, avec sa conscience, avec le bien. Il nous enseigne que, face à l’injustice, souffrir peut être un acte de fidélité. Supporter le mal sans se renier, c’est lui opposer une force. Et cette souffrance, loin de nous plonger dans le nihilisme, nous pousse à repenser nos valeurs, à redéfinir notre relation au bien, au juste, au courage.

On a appris à déjouer et à mettre à nue la lâcheté et la trahison d’une frange des élites politiques et intellectuelles kabyles qui choisissent le confort, la paix factice au détriment de la vérité. Ces élites silencieuses ou traîtresses pensent pouvoir échapper à la chasse au Kabyle. Elles n’échappent pas à la souffrance ; elles ne peuvent fuir leur propre conscience.