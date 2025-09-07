Ce qu’il faut retenir des annonces du président Ferhat Mehenni

EXIL (SIWEL) – Dans un entretien diffusé ce dimanche 7 septembre, le président a présenté à la Nation kabyle les « priorités » du Gouvernement kabyle en exil ‘Anavad) et du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), dont la Déclaration unilatérale d’indépendance de la Kabylie que devra être soumise au vote de la base et adoptée par le Parlement kabyle en exil (Imni).

– 19 octobre 2025 : Congrès extraordinaire du MAK pour consulter la base militante sur la Déclaration unilatérale d’indépendance de la Kabylie.

Si le vote du Congrès est favorable :

– Texte de loi soumis au Parlement kabyle (Imni aqvayli) pour amendement et adoption

– 14 décembre 2025 : Proclamation de la Déclaration unilatérale d’indépendance de la Kabylie

La date du 14 décembre n’a pas été choisie au hasard, l’explication vient du fait que c’est en date du 14 décembre 1960 que l’Assemblée générale de l’ONU, a produit la résolution 1514 portant sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples colonisés, un texte de référence en ce qui concerne le processus de décolonisation des peuples, texte qui sied au peuple kabyle, colonisé par l’Algérie dès que sa propre indépendance fut acquise en 1962.