La Déclaration d’indépendance de la Kabylie s’impose dans le débat politique

KABYLIE (SIWEL) — À moins d’un mois de la déclaration d’indépendance de la Kabylie, prévue pour le 14 décembre à Paris, la tension politique et médiatique s’intensifie. En Kabylie, au sein de la diaspora et parmi les observateurs régionaux et internationaux, les discussions convergent désormais vers cette échéance annoncée par le président Ferhat Mehenni lors de son allocution de rentrée en septembre dernier.

Les institutions kabyles, demeurées fermement mobilisées autour de cet objectif historique, ont démontré leur capacité à maintenir le cap malgré les aléas, les pressions et les manœuvres d’intimidation. Pour beaucoup, cette persévérance confirme que la dynamique politique enclenchée depuis plusieurs années arrive aujourd’hui à un point de bascule.

Fait notable : Un citoyen algérien réputé pour ses discours haineux contre les Kabyles, basé à Londres, connu pour avoir autrefois appelé à « gazer la Kabylie », a reconnu, dans une récente intervention partagée sur les réseaux sociaux, que « le MAK et l’Anavad imposent désormais le tempo du débat politique« . Dans une tentative d’alerter Alger, il est même allé jusqu’à accuser les autorités algériennes de préparer un statut fédéral pour l’ensemble des peuples d’Algérie, afin de rester proches de la ligne dictée par le MAK et d’éviter une réaction internationale susceptible de favoriser la déclaration d’indépendance de la Kabylie.

À 25 jours de cette date charnière, le constat est clair : même les voix les plus hostiles reconnaissent, souvent malgré elles, la puissance du mouvement indépendantiste kabyle et son influence croissante sur la scène internationale.

Dans son allocution du 15 novembre dernier, le porte-parole de l’Anavad, Mulud At Azdin a réaffirmé que « tous les moyens sont mobilisés pour faire du 14 décembre un tournant historique dans la quête de la Kabylie pour la récupération de sa souveraineté et la maîtrise future de son territoire« .

SIWEL 182205 NOV 25