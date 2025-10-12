Les précongrès du MAK ont eu lieu ce week-end : La Commission de préparation exprime sa grande satisfaction

La Commission de préparation du Congrès extraordinaire du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK) tient à saluer la dynamique exemplaire dans laquelle s’inscrivent les précongrès actuellement en cours, ainsi que ceux déjà tenus.

Partout, les travaux se déroulent dans un climat de sérieux, de fraternité et d’engagement collectif, où s’exprime la maturité politique d’un mouvement conscient de l’importance historique du moment.

Ces précongrès constituent autant d’étapes préparatoires vers le Congrès extraordinaire du 19 octobre 2025, qui aura pour mandat de se prononcer sur la résolution proposée par le Gouvernement kabyle en exil (Anavad) : la Déclaration d’Indépendance de la Kabylie.

Ce rendez-vous sera un moment décisif, où les délégués des coordinations auront à trancher, valider ou rejeter ce projet historique, conformément aux statuts et à la volonté démocratique du mouvement.

La Commission exprime sa grande satisfaction quant à la mobilisation exemplaire des coordinations et à leur sens du devoir, et invite toutes et tous à poursuivre les travaux dans la sérénité, la rigueur et l’unité.

Pour la Commission de préparation du Congrès extraordinaire du MAK