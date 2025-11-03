Crèches et écoles primaires « armées » : l’Anavad appelle les parents kabyles à protéger leur progéniture

ANAVAD AQVAYLI DI VERRA

GOUVERNEMENT KABYLE EN EXIL

KABYLE GOVERNMENT IN EXILE

Porte-Parole

Crèches et écoles primaires « armées » : les parents kabyles doivent protéger leur progéniture

Alors que les enfants du monde civilisé apprennent les valeurs universelles d’ouverture, de tolérance et de progrès, les enfants kabyles, eux, sont plongés dans un tout autre décor.

Dans les crèches et écoles primaires de Kabylie, le pouvoir algérien, fidèle à sa haine viscérale contre la France et son obsession à falsifier l’histoire, fait rejouer à nos enfants des scènes de guerre et de violence, armant leurs mains et leurs esprits contre « l’éternel ennemi français ».

Le peuple Kabyle n’est pas dupe et sait reconnaitre son ennemi ! Son seul bourreau est celui-là même qui, en 2001 et en 2021, en temps de paix, a versé plus de sang kabyle que la police de Paris en 1961, en temps de guerre.

Les parents kabyles doivent mesurer la gravité de ces pratiques et protéger leurs enfants contre cette manipulation psychologique coloniale. Ce conditionnement vise à façonner des générations à l’esprit docile, élevées dans la haine de l’autre et l’oubli de leur propre identité Kabyle. De plus, qui nous dit qu’il ne s’agit pas là d’une stratégie perfide qui consiste à façonner des images qui serviront plus tard à démontrer que ces enfants, devenus adultes, ont un prétendu attrait précoce pour les armes ? En les « armant » aujourd’hui, le régime ne prépare-t-il pas les preuves de leur culpabilité demain?

Quant à la France, nous n’avons plus aucune raison de haïr ce pays où vit au moins un membre de chaque foyer kabyle et qui offre refuge, travail et dignité à notre diaspora et à nos exilés.

Kabyles, protégez vos enfants. Empêchez que leurs cœurs et leurs esprits soient infestés par les symboles de la violence et de la soumission.

Notre devoir est de leur transmettre la vérité d’une histoire milliaire, le gout du savoir et la fierté d’être Kabyles.

Notre mission est de continuer le combat de nos ancêtres pour la liberté, et sortir l’Algérie, nouveau colon, comme ils ont su faire sortir l’ancien. Ils ont accompli la première étape vers notre souveraineté retrouvée, à nous d’accomplir la deuxième, avec les armes en moins.

Vive la Kabylie libre, éduquée et indépendante.

03/11/2025

Mulud At Azdin,

Porte-parole de l’Anavad, le Gouvernement kabyle en exil